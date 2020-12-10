Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Кремле рассказали о здоровье Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал полной чушью слухи о проблемах со здоровьем у Путина
Фоторепортажи
1340 лет со дня смерти Джона Леннона
18Скончалась президент Пушкинского музея Ирина Антонова
23:03 (мск), источник: Ведомости

Франция заменит карантин на комендантский час

Карантин во Франции будет заменен с 15 декабря комендантским часом с 20 часов вечера до 6 часов утра, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на премьер-министра страны Жана Кастекса.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AFP 2020

«Мы введем комендантский час с 15 декабря, однако он будет более строгим. Он будет действовать с 20.00, а не с 21.00, как говорилось ранее», — сказал Кастекс на пресс-конференции. По его словам, новый порядок будет действовать в стране и в новогоднюю ночь.

Культурные учреждения останутся закрытыми еще минимум три недели. Вместе с тем, с 15 декабря французы смогут совершать поездки по всей стране.

Новый общенациональный карантин был введен во Франции с 30 октября. В стране закрыты бары, рестораны и учреждения культуры. По словам французского президента Эммануэля Макрона, власти вынуждены вводить такие меры, чтобы сдержать распространение коронавируса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, во Франции за последние сутки выявили 14 717 новых случаев коронавируса, умерли 299 человек. Всего в стране зарегистрировано более 2,3 млн случаев COVID-19 и свыше 56 тыс. летальных исходов. Франция занимает пятое место в мире после России по общему числу зараженных и седьмое после Италии по количеству смертей от вируса.

 Правительство предлагает зафиксировать цены на сахар и масло
Mail.ru Group допустила IPO своих образовательных проектов
Лидеры стран ЕС решили продлить санкции против России
Сбербанк рассказал о новой схеме кражи денег с карт
Президент РФС объяснил провал российских команд в еврокубках
Временное укрепление: что будет с рублем в конце года
«Это неизбежно»: почему умирают испытатели вакцин от COVID-19
Путин обязал чиновников задекларировать криптовалюту до 30 июня
Дайвер нашел на дне озера кольцо с бриллиантом за 5000 долларов
Gnezdo.ru
Новые фильмы 2020: смотреть лучше без детей
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Российские звезды, отдавшие детей в детдом
Названы лучшие фильмы 2020 года
Кино
20-летняя дочь Ковальчук снялась с мамой в «Тайнах следствия» Впервые Злата появилась в сериале 20 лет назад
Новости партнеров
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Самолет приземлился спустя 37 лет после взлета
Gnezdo.ru
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Не забыли актера? Посмотрите, какая у него жена
Главный симптом COVID задолго до кашля
Леди
Полина Гагарина напугала сеть нездоровой худобой В сети обеспокоены здоровьем певицы
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь