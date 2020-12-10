23:03 (мск), источник: Ведомости
Франция заменит карантин на комендантский час
Карантин во Франции будет заменен с 15 декабря комендантским часом с 20 часов вечера до 6 часов утра, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на
«Мы введем комендантский час с 15 декабря, однако он будет более строгим. Он будет действовать с 20.00, а не с 21.00, как говорилось ранее», — сказал Кастекс на
Культурные учреждения останутся закрытыми еще минимум три недели. Вместе с тем, с 15 декабря французы смогут совершать поездки по всей стране.
Новый общенациональный карантин был введен во Франции с 30 октября. В стране закрыты бары, рестораны и учреждения культуры. По словам французского президента Эммануэля Макрона, власти вынуждены вводить такие меры, чтобы сдержать распространение коронавируса.
По данным Университета Джонса Хопкинса, во Франции за последние сутки выявили 14 717 новых случаев коронавируса, умерли 299 человек. Всего в стране зарегистрировано более 2,3 млн случаев COVID-19 и свыше 56 тыс. летальных исходов. Франция занимает пятое место в мире после России по общему числу зараженных и седьмое после Италии по количеству смертей от вируса.