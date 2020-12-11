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11:25 (мск), источник: Известия

Минтруд предложил упростить порядок установления первичной инвалидности

Минтруд России подготовил проект изменений во временные методические рекомендации по установлению первичной инвалидности на основе медицинских заключений. Проект документа опубликован 11 декабря на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: Известия

Предлагается в направлении на медико-социальную экспертизу указывать основные данные о состоянии здоровья человека, которые отражают степень выраженности нарушенных функций организма. При наличии ранее проведенных медобследований, повторное освидетельствование проводится не будет.

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Перечень заболеваний, дефектов, нарушений работы органов и систем организма, при наличии которых граждане будут отправляться на медико-социальную экспертизу, указан в приложении к правилам по установлению первичной инвалидности.

Ранее, 3 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что люди, лишившиеся из-за инвалидности возможности работать по первой специальности, должны получить право на получение второго высшего образования за счет бюджетных средств.

28 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее правила оформления инвалидности. Для установления или подтверждения инвалидности россиянам нужно проходить медико-социальную экспертизу, направление на которую выдается поликлиникой с указанием результатов медицинских обследований. Если раньше в направлении не были указаны все необходимые данные, то гражданину приходилось снова идти в поликлинику, чтобы их получить.

В пресс-службе российского правительства отметили, что новые правила начнут действовать после отмены временного порядка оформления инвалидности, введенного на фоне распространения коронавирусной инфекции, то есть после 1 марта 2021 года.

Временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности был принят весной и действует до 1 марта 2021 года. По нему людям с уже установленной инвалидностью этот статус автоматически продляется вместе с индивидуальной программой реабилитации или абилитации (ИПРА). Для детей-инвалидов установление группы по достижению 18 лет также проходит без личного посещения учреждений бюро МСЭ. Для тех, кому инвалидность устанавливается впервые, медико-социальная проходит без личного участия — на основании представленных медицинской организацией документов.

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