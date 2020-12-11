Минтруд предложил упростить порядок установления первичной инвалидности

Предлагается в направлении на медико-социальную экспертизу указывать основные данные о состоянии здоровья человека, которые отражают степень выраженности нарушенных функций организма. При наличии ранее проведенных медобследований, повторное освидетельствование проводится не будет.
Перечень заболеваний, дефектов, нарушений работы органов и систем организма, при наличии которых граждане будут отправляться на медико-социальную экспертизу, указан в приложении к правилам по установлению первичной инвалидности.
Ранее, 3 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что люди, лишившиеся из-за инвалидности возможности работать по первой специальности, должны получить право на получение второго высшего образования за счет бюджетных средств.
28 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее правила оформления инвалидности. Для установления или подтверждения инвалидности россиянам нужно проходить медико-социальную экспертизу, направление на которую выдается поликлиникой с указанием результатов медицинских обследований. Если раньше в направлении не были указаны все необходимые данные, то гражданину приходилось снова идти в поликлинику, чтобы их получить.
В пресс-службе российского правительства отметили, что новые правила начнут действовать после отмены временного порядка оформления инвалидности, введенного на фоне распространения коронавирусной инфекции, то есть после 1 марта 2021 года.
Временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности был принят весной и действует до 1 марта 2021 года. По нему людям с уже установленной инвалидностью этот статус автоматически продляется вместе с индивидуальной программой реабилитации или абилитации (ИПРА). Для детей-инвалидов установление группы по достижению 18 лет также проходит без личного посещения учреждений бюро МСЭ. Для тех, кому инвалидность устанавливается впервые, медико-социальная проходит без личного участия — на основании представленных медицинской организацией документов.