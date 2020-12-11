04:07 (мск), источник: Lenta.Ru
Евросоюз ввел санкции против Турции
Участники встречи глав государств и правительств Евросоюза согласовали введение санкций против Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на France Presse.
Одной из ключевых тем для обсуждения на саммите были названы действия Турции в Средиземном море. Лидеры ЕС решили расширить санкции против страны
«ЕС остается приверженным защите интересов союза и
Ранее в ноябре Европарламент принял резолюцию, призывающую ввести жесткие санкции против Турции
Турция проводит сейсморазведочные работы в Восточном Средиземноморье. Греческая сторона считает, что Анкара нарушает границы ее континентального шельфа.
Впервые противоречия
Остальная часть острова сейчас находится под контролем правительства Республики Кипр. Турция неоднократно призывала проводить совместную разработку месторождений