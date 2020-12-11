Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 11 декабряУтверждение официального флага военного флота России, появление ЮНИСЕФ и другие памятные события
Фоторепортажи
12Автомобиль наехал на пешеходов в Германии
50Первый писк птенца стал лучшим фото по версии Agora
04:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Евросоюз ввел санкции против Турции

Участники встречи глав государств и правительств Евросоюза согласовали введение санкций против Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на France Presse.

Источник: Reuters

Одной из ключевых тем для обсуждения на саммите были названы действия Турции в Средиземном море. Лидеры ЕС решили расширить санкции против страны из-за незаконной деятельности государства.

Читайте также
Лидеры стран ЕС решили продлить санкции против России

«ЕС остается приверженным защите интересов союза и стран-членов, а также поддержанию региональной стабильности. В связи с этим саммит поручает Совету ЕС принять дополнительный черный список на основании решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер из-за незаконной деятельности Турции в Средиземном море», — отмечается в документе.

Ранее в ноябре Европарламент принял резолюцию, призывающую ввести жесткие санкции против Турции из-за ее поведения в Средиземном море.

Турция проводит сейсморазведочные работы в Восточном Средиземноморье. Греческая сторона считает, что Анкара нарушает границы ее континентального шельфа.

Впервые противоречия из-за Восточного Средиземноморья возникли в 1974 году — тогда на Кипре произошел госпереворот, связанный с попыткой Греции присоединить остров. Турция ввела войска на север Кипра и провозгласила там Кипро-Турецкое федеративное государство, позднее его переименовали Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК).

Остальная часть острова сейчас находится под контролем правительства Республики Кипр. Турция неоднократно призывала проводить совместную разработку месторождений турко-киприотами и греко-киприотами, допуская сотрудничество с Россией.

 Крым был отдан Украине «с перепоя». Мнение
Внешность российской стюардессы впечатлила иностранцев в сети
Присяжные оправдали обвиненных в смерти младенца врачей
Временное укрепление: что будет с рублем в конце года
Голикова уточнила правила употребления алкоголя при вакцинации
Дайвер нашел на дне озера кольцо с бриллиантом за 5000 долларов
Росстат заявил о выросшей вдвое смертности от COVID-19 в октябре
Путин обязал чиновников задекларировать криптовалюту до 30 июня
Hi-Tech
Ждали 7 лет и жалуются. Что не так с Cyberpunk 2077 Игра работает в очень низком разрешении и сильно глючит
Горячие темы на Авто
Если в России отменят мат 216
Объявление --ночное 208
Со следующего года возьмутся за газовые приборы. 193
Вот жеж ведь вопрос задали! Не знаю что ответить! Помогайте! 192
Новости партнеров
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Восьмая жена глaвнoгo пропагандиста страны Дмитрия Киселева
Что нужно делать, если вы увидели монету в ручке двери авто
Gnezdo.ru
Новая «Ока»: чем удивит уникальное произведение
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Главный симптом COVID задолго до кашля
"Воронины"... Как актеры умирали один за другим
Новости партнеров
У Орбакайте нашлись причины недолюбливать Лизу Галкину
Новиков описал жизнь Ефремова в тюрьме
Обессиленного мужчину окружили волки в лесу. Они стали его спасением
Двум категориям россиян откажут в доплате к пенсии
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь