09:16 (мск), источник: РБК
СМИ узнали о боевой готовности войск США на Ближнем Востоке
Военные США приведены в боевую готовность
В тот же день два американских бомбардировщика B-52H Stratofortress вылетели из США и направились на Ближний Восток, сообщает Associated Press (AP). Их миссия — явный знак устрашения Ирана, пишет издание.
«Способность бомбардировщиков безостановочно летать через половину мира и быстро интегрировать их [в выполнение задач] с многочисленными региональными партнерами демонстрирует наши тесные отношения и нашу общую приверженность региональной безопасности и стабильности», — говорится в заявлении командующего войсками США на Ближнем Востоке генерала Фрэнка Маккензи.
Во вторник, 8 декабря, агентство AP сообщило со ссылкой на высокопоставленный военный источник, что в Вашингтоне ожидают атак со стороны Ирана на фоне вывода США своих военных из Афганистана и Ирака.
Также американское командование планировало отвести из Персидского залива авианосец Nimitz, однако
Опасения США по поводу возможных атак со стороны Ирана усилились после убийства иранского
Также Вашингтон опасается возможных боевых действий Ирана, приуроченных к первой годовщине гибели иранского командира подразделения Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, который погиб в результате авиаудара США, пишет AP.
О том, что США сократят свое военное присутствие в Ираке и Афганистане, Пентагон сообщил в ноябре. В Афганистане контингент сократится с более чем с 4,5 тыс. военных, до 2,5 тыс., в Ираке — с 3 тыс. до 2,5 тыс.