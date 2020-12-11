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09:16 (мск), источник: РБК

СМИ узнали о боевой готовности войск США на Ближнем Востоке

Военные США приведены в боевую готовность из-за возможных атак со стороны иранских ополченцев на территории Ирака, сообщает Politico со ссылкой на источник. По его информации, Пентагон видит «вызывающие беспокойство признаки подготовки к возможным атакам». Ранее США заявили о выводе части военных из Ирака и Афганистана.

Источник: Reuters

В тот же день два американских бомбардировщика B-52H Stratofortress вылетели из США и направились на Ближний Восток, сообщает Associated Press (AP). Их миссия — явный знак устрашения Ирана, пишет издание.

«Способность бомбардировщиков безостановочно летать через половину мира и быстро интегрировать их [в выполнение задач] с многочисленными региональными партнерами демонстрирует наши тесные отношения и нашу общую приверженность региональной безопасности и стабильности», — говорится в заявлении командующего войсками США на Ближнем Востоке генерала Фрэнка Маккензи.

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Во вторник, 8 декабря, агентство AP сообщило со ссылкой на высокопоставленный военный источник, что в Вашингтоне ожидают атак со стороны Ирана на фоне вывода США своих военных из Афганистана и Ирака.

Также американское командование планировало отвести из Персидского залива авианосец Nimitz, однако из-за возможной эскалации ситуации его пока могут оставить в регионе, сообщил источник AP.

Опасения США по поводу возможных атак со стороны Ирана усилились после убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, которого называют отцом иранской ядерной программы. Он погиб в конце ноября после столкновения между его охранниками и террористами. В Иране заявляли о причастности Израиля к убийству ученого.

Также Вашингтон опасается возможных боевых действий Ирана, приуроченных к первой годовщине гибели иранского командира подразделения Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, который погиб в результате авиаудара США, пишет AP.

О том, что США сократят свое военное присутствие в Ираке и Афганистане, Пентагон сообщил в ноябре. В Афганистане контингент сократится с более чем с 4,5 тыс. военных, до 2,5 тыс., в Ираке — с 3 тыс. до 2,5 тыс.

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