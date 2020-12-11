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07:11 (мск), источник: ТАСС

Time присвоил звание «Человек года» Байдену и Харрис

Как сообщает журнал, на президентских выборах демократ набрал самое большое число голосов в истории США, побив рекорд 44-го главы государства Барака Обамы.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден и его напарница по предвыборной гонке Камала Харрис стали обладателями звания «Человек года» по версии американского журнала Time. Об этом объявлено в четверг во время специального эфира телекомпании NBC.

По оценке редакции Time, Байден «был назван 46-м президентом Соединенных Штатов во время исторических и беспрецедентных выборов». Журнал ставит бывшему вице-президенту страны в заслугу то, что он на президентских выборах в ноябре набрал самое большое число голосов в истории США, побив рекорд 44-го главы государства Барака Обамы.

Журнал в четверг огласил шорт-лист претендентов на это звание. Помимо Байдена, ими были действующий президент США Дональд Трамп, сотрудники системы здравоохранения вместе с главным инфекционистом США Энтони Фаучи, а также участники движения за расовую справедливость. Камала Харрис в этот шорт-лист включена не была.

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