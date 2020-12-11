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09:06 (мск), источник: РИА Новости

В Минобороны рассказали об «информационном саботаже» вакцины «Спутник V»

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Минобороны в деталях знает, какие средства и ресурсы выделены из-за рубежа на дискредитацию российской вакцины «Спутник V», заявил официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков.

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Источник: РИА Новости

«В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических “расследований” и лжесвидетельств “очевидцев” о якобы “опасности” российской вакцины или поголовных “отказах” от вакцинирования, в том числе и в ВС РФ», — сказал он.

По словам Конашенкова, «информационный саботаж» не ослабит эффективность российских вакцин и не усилит «целительность» зарубежных аналогов.

«Спутник V» — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, Минздрав зарегистрировал его в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Летом она успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Сейчас идут пострегистрационные тесты.

Также началась вакцинация. Прививки получили уже более 150 тысяч человек, представляющих группы высокого риска заражения, — врачи, педагоги, работники социальных служб.

В ближайшее время у россиян появится возможность привиться от коронавируса еще одним отечественным препаратом — «ЭпиВакКороной» от новосибирского научного центра «Вектор». Идет разработка и других российских вакцин.

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