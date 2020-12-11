Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 11 декабряУтверждение официального флага военного флота России, появление ЮНИСЕФ и другие памятные события
Фоторепортажи
23Скончался Диего Марадона
18Скончалась президент Пушкинского музея Ирина Антонова
12:35 (мск), источник: Интерфакс

Песков заявил, что в России не планируют вводить локдаун из-за COVID

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU — В России по-прежнему не планируется вводить жесткий карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
12:50 (мск)AstraZeneca проведет исследования с НИЦ им. Гамалеи, РФПИ и «Р-Фарм» по вакцинам от COVID
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Еще раз повторяю, что каких-то планов по введению локдауна по-прежнему нет», — сказал он журналистам.

Пескову также задали вопрос о том, чем обусловлен рекордный показатель смертности от коронавируса в октябре. В ответ представитель Кремля отметил, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала все необходимые пояснения по этой теме накануне.

«Действительно, ковид добавил смертности — к общему великому сожалению. Это, к сожалению, мировая тенденция», — сказал Песков.

Как сообщил накануне Росстат, смертность от коронавируса в России в октябре выросла больше чем в два раза и составила 22,5 тыс. случаев.

 В России за сутки от коронавируса скончались рекордные 613 человек
Бензин нашел прививку от скачков цен в эпоху COVID-19. Обзор
Число случаев коронавируса в России возросло за сутки на 28 585
Трудный возраст: как увольняют пожилых россиян
Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз
ЦБ отозвал лицензии у двух банков из-за непрозрачных операций
Россиянин доехал на электричках от Москвы до Магадана
Тест: что вы знаете о горах
Авто
Какие машины меньше всего теряют в цене: 18 примеров Стало известно, какие автомобили спустя 5 лет после покупки можно выгодно продать в России
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
Восьмая жена глaвнoгo пропагандиста страны Дмитрия Киселева
Провал с садиками. Как в Хакасии наживаются на федеральных нацпроектах
Gnezdo.ru
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
"Воронины"... Как актеры умирали один за другим
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Главный симптом COVID задолго до кашля
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь