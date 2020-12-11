12:35 (мск), источник: Интерфакс
Песков заявил, что в России не планируют вводить локдаун из-за COVID
Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU — В России
«Еще раз повторяю, что
Пескову также задали вопрос о том, чем обусловлен рекордный показатель смертности от коронавируса в октябре. В ответ представитель Кремля отметил, что
«Действительно, ковид добавил смертности — к общему великому сожалению. Это, к сожалению, мировая тенденция», — сказал Песков.
Как сообщил накануне Росстат, смертность от коронавируса в России в октябре выросла больше чем в два раза и составила 22,5 тыс. случаев.