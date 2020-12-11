Кремль подтвердил попытки других стран дискредитировать «Спутник V»

«Эти устремления замечают не только в Кремле, но они видны, что называется, невооруженным глазом. Конкуренция очень жесткая, и хорошо, когда эта конкуренция ведется, собственно, честно. Да и особо конкуренции не должно быть на этом рынке», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.
Так он ответил на вопрос, замечают ли в Кремле устремления других стран дискредитировать «Спутник V», о чем недавно сообщило Минобороны РФ.
Он добавил: «Другое дело, когда эта конкуренция — а) политизируется, б) используются грязные методы по дискредитации нашей вакцины».
«Между тем, действительно это первая вакцина, разработанная, мы говорим о “Спутнике”. Она надежная, она хорошая, востребованная. И некоторые страны и их компании-гиганты фармацевтические, дабы воспрепятствовать вхождению нашей вакцины в различные страны, действительно, да, они прибегают иногда к не самым лицеприятным методам. Это хорошо известно», — сказал пресс-секретарь президента РФ.
На вопрос, о каких странах идет речь, Песков предложил перечитать заявления, которое опубликованы за последний месяц в информационных агентствах.