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13:04 (мск), источник: Интерфакс

Кремль подтвердил попытки других стран дискредитировать «Спутник V»

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU — В Кремле замечают попытки других стран дискредитировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V»; при этом считают, что конкуренции на вакцинном рынке вообще не должно быть.

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Источник: РИА "Новости"

«Эти устремления замечают не только в Кремле, но они видны, что называется, невооруженным глазом. Конкуренция очень жесткая, и хорошо, когда эта конкуренция ведется, собственно, честно. Да и особо конкуренции не должно быть на этом рынке», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.

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Так он ответил на вопрос, замечают ли в Кремле устремления других стран дискредитировать «Спутник V», о чем недавно сообщило Минобороны РФ.

Он добавил: «Другое дело, когда эта конкуренция — а) политизируется, б) используются грязные методы по дискредитации нашей вакцины».

«Между тем, действительно это первая вакцина, разработанная, мы говорим о “Спутнике”. Она надежная, она хорошая, востребованная. И некоторые страны и их компании-гиганты фармацевтические, дабы воспрепятствовать вхождению нашей вакцины в различные страны, действительно, да, они прибегают иногда к не самым лицеприятным методам. Это хорошо известно», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

На вопрос, о каких странах идет речь, Песков предложил перечитать заявления, которое опубликованы за последний месяц в информационных агентствах.

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