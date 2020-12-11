Иноагентам предложили давать 5 лет тюрьмы за сбор чувствительных данных

Законопроект предполагает ввести следующее наказание:
Авторы инициативы также предлагают наказывать физлиц и НКО-иноагентов, которые уклоняются от включения в соответствующий реестр, штрафом до 300 тыс. руб. либо лишением свободы на срок до пяти лет за сбор ряда сведений в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранцев и лиц без гражданства. Речь идет об информации в области военной и военно-технической деятельности России, которая может быть использована против ее безопасности.
Законопроект внесли депутаты Василий Пискарев, Геннадий Альшевских, Андрей Исаев, Ирина Белых, Адальби Шхагошев («Единая Россия»), Николай Рыжак, Алексей Чепа («Справедливая Россия»), Дмитрий Савельев (ЛДПР) и сенаторы Андрей Климов и Олег Мельниченко.
Правительство поддержало инициативу, говорится в документе.
Парламентарии начали готовить соответствующие поправки в законодательство, которые предлагают наказывать иноагентов пятью годами заключения за сбор «чувствительной информации», в конце ноября.
18 ноября группа сенаторов и депутатов внесла в Думу законопроект, который позволяет признавать граждан России иностранными агентами. Основанием для этого может стать политическая деятельность «в интересах иностранного источника» или сбор сведений о военно-технической деятельности государства.
Также условием признания иностранным агентом является получение какой-либо финансовой помощи из-за рубежа или просто «организационно-методической помощи». Президент Владимир Путин заявил, что инициатива не ведет к каким-либо новым запретам.
С 2016 года СМИ должны уведомлять Роскомнадзор о полученных денежных средствах от иностранных источников или российских компаний, среди учредителей которых есть иностранцы. СМИ могут не отчитываться о таких поступлениях, только если они получены от учредителя, рекламодателя, дистрибьютора или если такая сумма не превышает 15 тыс. руб. единовременно.
В декабре 2019 года Путин подписал поправки в законодательство, согласно которым признать иноагентом можно и физическое лицо, распространяющее материалы СМИ-иноагентов без соответствующей пометки.