Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Кремле рассказали о здоровье Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал полной чушью слухи о проблемах со здоровьем у Путина
Фоторепортажи
18Скончалась президент Пушкинского музея Ирина Антонова
50Первый писк птенца стал лучшим фото по версии Agora
18:14 (мск), источник: РБК

Иноагентам предложили давать 5 лет тюрьмы за сбор чувствительных данных

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который подразумевает введение уголовной ответственности за нарушение законов об иноагентах. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Источник: Reuters

Законопроект предполагает ввести следующее наказание:

  • за непредоставление документов, необходимых для включения в реестр НКО-иноагентов либо в реестр общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, — штраф до 300 тыс. руб., либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок;
  • за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента, если организацию ранее наказывали за такое же нарушение по КоАП — аналогичные санкции;

Авторы инициативы также предлагают наказывать физлиц и НКО-иноагентов, которые уклоняются от включения в соответствующий реестр, штрафом до 300 тыс. руб. либо лишением свободы на срок до пяти лет за сбор ряда сведений в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранцев и лиц без гражданства. Речь идет об информации в области военной и военно-технической деятельности России, которая может быть использована против ее безопасности.

Читайте также
Путин прокомментировал закон об иностранных агентах

Законопроект внесли депутаты Василий Пискарев, Геннадий Альшевских, Андрей Исаев, Ирина Белых, Адальби Шхагошев («Единая Россия»), Николай Рыжак, Алексей Чепа («Справедливая Россия»), Дмитрий Савельев (ЛДПР) и сенаторы Андрей Климов и Олег Мельниченко.

Правительство поддержало инициативу, говорится в документе.

Парламентарии начали готовить соответствующие поправки в законодательство, которые предлагают наказывать иноагентов пятью годами заключения за сбор «чувствительной информации», в конце ноября.

18 ноября группа сенаторов и депутатов внесла в Думу законопроект, который позволяет признавать граждан России иностранными агентами. Основанием для этого может стать политическая деятельность «в интересах иностранного источника» или сбор сведений о военно-технической деятельности государства.

Читайте также
В Госдуме призвали Роскомнадзор наказывать СМИ-иноагенты за отсутствие маркировки

Также условием признания иностранным агентом является получение какой-либо финансовой помощи из-за рубежа или просто «организационно-методической помощи». Президент Владимир Путин заявил, что инициатива не ведет к каким-либо новым запретам.

С 2016 года СМИ должны уведомлять Роскомнадзор о полученных денежных средствах от иностранных источников или российских компаний, среди учредителей которых есть иностранцы. СМИ могут не отчитываться о таких поступлениях, только если они получены от учредителя, рекламодателя, дистрибьютора или если такая сумма не превышает 15 тыс. руб. единовременно.

В декабре 2019 года Путин подписал поправки в законодательство, согласно которым признать иноагентом можно и физическое лицо, распространяющее материалы СМИ-иноагентов без соответствующей пометки.

Путин прокомментировал закон об иноагентах
Во время загрузки произошла ошибка.
18:22 (мск)© Ньюстюб
 Умер актер Александр Самойлов
В Ленинградской области депутата задержали во время кражи рельсов
Путин потребовал «доработать» дело об убийстве Немцова
Трубоукладчик продолжил строительство «Северного потока - 2»
Обладатель Кубка Гагарина умер в 38 лет
Умер игравший в фильме «Вечный зов» актер Николай Иванов
Британская семья обнаружила в своем саду клад
В Англии ищут хозяев кота из России
Поощрение за орден погибшего в Сирии десантника выплатил депутат
Gnezdo.ru
Названы лучшие фильмы 2020 года
Российские звезды, отдавшие детей в детдом
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Новые фильмы 2020: смотреть лучше без детей
Hi-Tech
Россия показала «Циркон» в деле. Появилось новое видео запуска Как выглядел пуск
Кино
Ефремов заявил, что вряд ли сможет вернуться в кино после ДТП Артист написал письмо сыну погибшего по его вине Сергея Захарова
Новости партнеров
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
Восьмая жена глaвнoгo пропагандиста страны Дмитрия Киселева
Самолет приземлился спустя 37 лет после взлета
Что нужно делать, если вы увидели монету в ручке двери авто
Gnezdo.ru
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Главный симптом COVID задолго до кашля
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Леди
Молодая жена Петросяна в розовой шубе произвела фурор в сети Татьяна Брухунова отправилась на экскурсию
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь