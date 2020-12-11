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17:06 (мск), источник: Интерфакс

Путин поручил доработать расследование дела об убийстве Немцова

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU — Расследование убийства политика Бориса Немцова «надо дорабатывать», считает президент РФ Владимир Путин.

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«Я много раз говорил и своим коллегам, и вам еще раз хочу сказать. Вы это знаете. Известное убийство Старовойтовой Галины, тоже петербурженки, все найдены, посажены и понесли ответственность. Убийство Немцова. Недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики», — сказал он на заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ) в четверг, 10 декабря.

Стенограмма мероприятия опубликована в пятницу на сайте Кремля.

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Убийство Немцова

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В июле 2017 года за убийство политика по найму в составе организованной группы были осуждены пять человек. Заказчик преступления до сих пор не найден.

После развала СССР Немцов стал первым губернатором Нижегородской области (1991−1997). Работал в правительстве России в качестве министра топлива и энергетики (1997) и первого заместителя председателя правительства (1997−1998). Несколько раз избирался в российский парламент.

Немцов был сопредседателем оппозиционной «Республиканской партии России — Партии народной свободы» (с 2012 года), одним из создателей и лидеров движения «Солидарность», членом Координационного совета российской оппозиции.

С сентября 2013 года был депутатом Ярославской областной думы.

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