Генпрокуратура начала проверку роста цен на продукты

«При выявлении нарушений будет обеспечено решительное и принципиальное реагирование на случаи необоснованного роста цен на продовольственную продукцию и жесткое пресечение картельных сговоров», — предупредили в Генпрокуратуре.
На проблему роста цен на продукты обратил внимание Владимир Путин 9 декабря на совещании с министрами.
«Говорили: в Советском Союзе есть все, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке», — отмечал президент.
На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что продукты отечественного производства не могут так сильно дорожать, для этого нет объективных причин, и предупредил, что Кремль рассчитывает на «весьма оперативное» изменение ситуации с ценами на продукты питания.
Премьер Михаил Мишустин заявил, что министерства «упустили ситуацию» с ростом цен, хотя подобная тенденция была видна еще осенью.
В результате на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова члены правительства пришли к решению о необходимости регулирования цен с помощью специального соглашения между участниками рынка.
Потолок стоимости будет установлен для двух продуктов — подсолнечного масла и сахара. Предельная цена сахара будет установлена на уровне 36 руб. за 1 кг на оптовом рынке, 45 руб. — на розничном. Масло — 95 руб. за литр оптом, 110 руб. — в розницу. Источник РБК в масложировой отрасли объяснял, что речь идет о сдерживании цен в рамках саморегулирования, то есть самими производителями.