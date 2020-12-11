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18:32 (мск), источник: РБК

Генпрокуратура начала проверку роста цен на продукты

Генпрокуратура России объявила о начале проверки обоснованности роста цен на продукты во всех регионах. О начале проверки говорится в сообщении ведомства. В ведомстве заявили о «необоснованном росте цен на базовые продукты питания». Сахар подорожал на 71,5%, масло подсолнечное — на 23,8%, мука — на 12,9%, хлеб — на 6,3%.

Источник: РИА "Новости"

«При выявлении нарушений будет обеспечено решительное и принципиальное реагирование на случаи необоснованного роста цен на продовольственную продукцию и жесткое пресечение картельных сговоров», — предупредили в Генпрокуратуре.

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Михаил Мишустин: пора принять меры для сдерживания роста цен на продукты

На проблему роста цен на продукты обратил внимание Владимир Путин 9 декабря на совещании с министрами.

«Говорили: в Советском Союзе есть все, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке», — отмечал президент.

На следующий день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что продукты отечественного производства не могут так сильно дорожать, для этого нет объективных причин, и предупредил, что Кремль рассчитывает на «весьма оперативное» изменение ситуации с ценами на продукты питания.

Премьер Михаил Мишустин заявил, что министерства «упустили ситуацию» с ростом цен, хотя подобная тенденция была видна еще осенью.

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В результате на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова члены правительства пришли к решению о необходимости регулирования цен с помощью специального соглашения между участниками рынка.

Потолок стоимости будет установлен для двух продуктов — подсолнечного масла и сахара. Предельная цена сахара будет установлена на уровне 36 руб. за 1 кг на оптовом рынке, 45 руб. — на розничном. Масло — 95 руб. за литр оптом, 110 руб. — в розницу. Источник РБК в масложировой отрасли объяснял, что речь идет о сдерживании цен в рамках саморегулирования, то есть самими производителями.

Песков рассказал, откуда Путин узнал о повышении цен на продукты
Во время загрузки произошла ошибка.
18:53 (мск)© Ньюстюб
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