Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Италии зажгли самую большую в мире елку Самую большую рождественскую елку в мире зажгли в городе Губбио
Фоторепортажи
20Линия времени: чем удивляет Чукотка
1340 лет со дня смерти Джона Леннона
19:23 (мск), источник: Daily Storm

Оторопь берет: Путин призвал аккуратно бороться с «богом хайпа» на федеральных каналах

Президент России Владимир Путин на встрече с представителя общественности заявил, что редко смотрит телевизор, но когда это получается, то его «оторопь берет». Так он прокомментировал слова журналистки Марины Ахмедовой, заявившей, что на федеральных каналах ради «бога хайпа» плюют в людей, унижают и выгоняют из студии. Глава государства заявил, что тоже считает это недопустимым, но жестко ограничивать такие вещи нельзя, только аккуратно.

Источник: Пресс-служба Президента России

Ахмедова, как сообщается на сайте Кремля, где опубликована стенограмма встречи, заявила, что на российском телевидении отсутствуют морально-этические нормы. Она также затронула и вопрос травли в соцсетях, где растет «травля и агрессия», признавшись, что испытала подобное на себе.

Общественный деятель в этой связи напомнила о драке родителей в Санкт-Петербурге после ссоры в чате и убийстве мужчины в Волгограде в результате аналогичного конфликта.
Читайте также
Путин поручил доработать расследование дела об убийстве Немцова

«На федеральных каналах, в политических ток-шоу ведущие и гости, честное слово, плюются, обзываются, ведущие нарушают все законы гостеприимства, выталкивают гостей из студии. И все это, понятно, делается исключительно ради трафика и ради денег», — сказала журналистка.

«Но знаете, мне в последнее время кажется, что для некоторого, конечно, количества людей старый бог умер, а ему на смену пришел новый бог по имени “всемогущий хайп”, которому люди поклоняются, а он им в ответ выдает деньги, трафик, новых подписчиков», — добавила она.

По ее мнению, нужно повышать культурный уровень граждан при помощи государства. Для этого, по ее мнению, нужно ввести «неписаный закон» на телевидении: не приглашать скандальных женщин, бьющих детей и не платить им деньги за эфир.

Президент в ответ сообщил, что полностью солидарен с позицией Ахмедовой, но нужно учитывать, по его словам, одну вещь: в таких случаях есть «очень тонкая грань» между свободой слова и ответственностью за распространение этой информации.

«Вот здесь ключевое слово — культура. Вы сами об этом сказали, нужно повышать общий уровень культуры. И на этой базе — а у нас есть чем гордиться и есть на что опереться — развивать и профессиональную культуру, развивать то, что называется самоограничениями в определенных средах», — сообщил он.

«Все, что вы сказали, я полностью разделяю. Эти сцены насилия… Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, например, просто у меня времени не хватает, но иногда, если попадается, оторопь берет. Но это зависит от уровня культуры тех людей, которые выпускают в эфир такие вещи», — подчеркнул президент.

Путин выразил надежду, что в России культурный уровень, в том числе на телевидении, будет постепенно подниматься и россиян перестанут шокировать, а также «корежить их сознание».

«В этой сфере нужно действовать только очень аккуратно, тонко, и нужно набраться терпения. Потому что не все средства хороши для достижения благородных целей. Жесткие ограничения со стороны государства могут привести к обратной реакции. Это так странно, наверное, звучит из моих уст, но я именно так к этому и отношусь. Какие-то из ряда выходящие вещи — наверное, нужно их ограничивать и нормативно-правовыми средствами. Будем действовать аккуратно, будем обязательно в этом направлении работать», — резюмировал он.

Читайте также
Путин объяснил, почему нельзя возбудить дело по ситуации с Навальным

10 декабря глава СПЧ Валерий Фадеев заявил журналистам, что в ходе онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным член совета Николай Сванидзе задал вопрос, почему не заведено уголовное дело об отравлении Алексея Навального.

Сванидзе в беседе с Daily Storm сообщил, что он не задавал вопроса, а предложил возбудить дело об отравлении гражданина РФ, чтобы понять, из-за чего основатель ФБК чуть не умер. Историк также отметил, что отсутствие такого дела наносит урон репутации страны, на что президент, по его словам, заявил, что Москва ничего не может сделать без ответа Берлина.

Также на встрече Путин заявил, что по делу об убийстве политика Бориса Немцова в целом все понятно: исполнители и заказчики найдены. Однако глава государства считает возможной «доработку» в расследовании этого преступления.

Путин поддержал предложение СПЧ о разработке проекта концепции защиты прав и интересов человека в цифровом пространстве
Во время загрузки произошла ошибка.
10 декабря© Ньюстюб
 Don't be Covidiot! Десятка лучших рекламных роликов про коронавирус и локдауны
Дзен-фрукт в Венгрии, «отец баскетбола» и кошмар диабетика из Фукусимы: секреты истории персиков
Минздрав назвал предполагаемые сроки окончания пандемии
В центре Новгорода нашли клад с монетами эпохи Ивана Грозного
Российские биатлонисты установили антирекорд
Трубоукладчик продолжил строительство «Северного потока - 2»
Поощрение за орден погибшего в Сирии десантника выплатил депутат
Трудный возраст: как увольняют пожилых россиян
Авто
Какие машины меньше всего теряют в цене: 18 примеров Стало известно, какие автомобили спустя 5 лет после покупки можно выгодно продать в России
Новости партнеров
Парень спас тонувшую девочку. Придя в сознание, она не поверила глазам
Воры уговорили ребенка пустить их в дом. Это стало их последним делом
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 430
Рассказать про это подруге или нет? 367
Стали ли вы с возрастом более циничны? 193
А вот какая от вас польза? 124
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь