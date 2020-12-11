Генсек ООН предупредил мир о крупнейшей за 80 лет рецессии

20:36 (мск), источник: РБК
«Мы стоим перед лицом сильнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий. Растет уровень крайней бедности и угрозы голода», — предупредил он. К такой ситуации привели уже существовавшие «неравенство и несправедливое устройство общества, которые выявила пандемия».
Генсек ООН назвал происходящее глобальной угрозой, на которую страны не выработали совместного ответа, хотя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставляла всю необходимую информацию для борьбы с инфекцией.
Реакция на пандемию была фрагментарной и хаотичной, констатировал Гутериш.
«Страны, регионы и даже города конкурировали друг с другом за поставки предметов первой необходимости и за передовые медицинские услуги», — сказал он и призвал не допустить повторения ситуации при распределении вакцин от COVID-19.
В начале декабря американское Национальное бюро экономических исследований (NBER) представило доклад о последствиях пандемии для глобализации и торговли. Автор исследования, профессор экономики в Гарвардском университете Пол Антрас отметил, в частности, что COVID-19 нанес неравномерный ущерб.
В докладе Российского совета по международным делам (РСМД), посвященном рискам от COVID-19, отмечалось, что пандемия серьезно ударила по глобальной экономике, больше всего во время первой волны инфекции пострадали Китай, США и Европейский союз. Также эксперты отметили обострение ряда глобальных противоречий, в том числе быстрое ухудшение
По мнению аналитиков банка Barclays,