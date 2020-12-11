Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Новые запреты, ожидающие владельцев жилья в 2021 году В России рассказали об изменениях, которые ожидают людей, живущих в многоквартирных домах
Фоторепортажи
25Выбраны 25 лучших фото дикой природы
12«Высокая вода» в Венеции
20:36 (мск), источник: РБК

Генсек ООН предупредил мир о крупнейшей за 80 лет рецессии

Социально-экономические последствия пандемии коронавируса огромны и продолжают множиться, мир может столкнуться с крупнейшим экономическим спадом за последние 80 лет. Об этом на форуме Нобелевской премии мира заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, трансляция идет на YouTube.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

«Мы стоим перед лицом сильнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий. Растет уровень крайней бедности и угрозы голода», — предупредил он. К такой ситуации привели уже существовавшие «неравенство и несправедливое устройство общества, которые выявила пандемия».

Гутерриш отметил, что уже причиненный ущерб не способна исправить никакая вакцинация.

Генсек ООН назвал происходящее глобальной угрозой, на которую страны не выработали совместного ответа, хотя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставляла всю необходимую информацию для борьбы с инфекцией.

Читайте также
ООН: тяжелейший за 75 лет гуманитарный кризис может наступить в 2021 году

Реакция на пандемию была фрагментарной и хаотичной, констатировал Гутериш.

«Страны, регионы и даже города конкурировали друг с другом за поставки предметов первой необходимости и за передовые медицинские услуги», — сказал он и призвал не допустить повторения ситуации при распределении вакцин от COVID-19.

В начале декабря американское Национальное бюро экономических исследований (NBER) представило доклад о последствиях пандемии для глобализации и торговли. Автор исследования, профессор экономики в Гарвардском университете Пол Антрас отметил, в частности, что COVID-19 нанес неравномерный ущерб.

Больше всего пострадали малообеспеченные слои населения, что может ослабить поддержку политики открытости в торговле, указал он.
Читайте также
Мусор — во благо: как научиться жить экологично

В докладе Российского совета по международным делам (РСМД), посвященном рискам от COVID-19, отмечалось, что пандемия серьезно ударила по глобальной экономике, больше всего во время первой волны инфекции пострадали Китай, США и Европейский союз. Также эксперты отметили обострение ряда глобальных противоречий, в том числе быстрое ухудшение американо-китайских отношений.

По мнению аналитиков банка Barclays, из-за второй волны COVID-19 траектория глобальной экономики может пойти по W-образному пути, когда за начавшимся восстановлением последует новая рецессия. Восстановительный рост мировой экономики может быть отложен до 2021 года. Введенные ограничения могут замедлить экономическую активность в Европе и негативно отразиться на занятости и на реальных доходах населения, предупредили эксперты.

 Адвокат Тинькова оценил его шансы выжить с онкологией в 50%
Умер актер Александр Самойлов
Минздрав дал прогноз по окончанию пандемии
Путин заявил, что при просмотре телевизора «оторопь берет»
В центре Новгорода нашли клад с монетами эпохи Ивана Грозного
Российские биатлонисты установили антирекорд
Трубоукладчик продолжил строительство «Северного потока - 2»
Поощрение за орден погибшего в Сирии десантника выплатил депутат
Gnezdo.ru
Самые красивые женщины по версии мужчин
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Российские звезды, отдавшие детей в детдом
Горячие темы на Авто
Вот жеж ведь вопрос задали! Не знаю что ответить! Помогайте! 405
Если в России отменят мат 286
Объявление --ночное 217
Со следующего года возьмутся за газовые приборы. 193
Новости партнеров
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
Парень спас тонущего медведя. Реакция зверя удивляет
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
Gnezdo.ru
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Новая «Ока»: чем удивит уникальное произведение
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Главный симптом COVID задолго до кашля
Новости партнеров
Парень спас тонувшую девочку. Придя в сознание, она не поверила глазам
Воры уговорили ребенка пустить их в дом. Это стало их последним делом
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
Медведицу и медвежат окружила стая волков. Лесник решил помочь
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь