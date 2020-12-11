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11 декабря, источник: РИА Новости

Байден представил новых членов кабинета

ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Избранный, по предварительным данным, президентом США Джо Байден представил новых членов своей администрации, в их числе Сьюзан Райс, которая теперь будет отвечать за внутреннюю политику.

Источник: Reuters

Байден продолжает отбирать кадры в свою команду, он уже назвал кандидатов практически на все ключевые посты, вакантным пока остается место генпрокурора.

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В числе представленных в пятницу кандидатов — министр сельского хозяйства Тим Вилсак, который занимал этот пост при Обаме, Денис МакДона, который при Обаме был главой аппарата Белого дома, а теперь станет министром по делам ветеранов. Еще одно знакомое лицо — Сьюзан Райс, бывший советник по национальной безопасности Обамы и бывший постпред США при ООН. Теперь в администрации Байдена она станет президентским советником по внутренней политике.

«Она будет вести и координировать мою внутреннюю политику…, это большая и критически важная работа», — сказал Байден, представляя Райс. Церемония представления кандидатов транслируется в эфире местных телеканалов.

Он отметил, что хотя среди его назначенцев «известные лица, некоторые из них предстанут в новой роли».

В числе относительно новых лиц в команде Байдена — Марсия Фадж, конгрессвумен, которая возглавит министерство жилищного строительства и городского развития, а также Кэтрин Тай, которая станет первой американской азиатского происхождения, на месте Торгового представителя США.

Представляя своих назначенцев, Байден заверил, что «они знают и умеют, как сделать так, чтобы правительство работало для людей».

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