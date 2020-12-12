Верховный суд Мичигана отклонил иск штаба Трампа о несогласии с итогами выборов

01:40 (мск), источник: ТАСС
«Мы не убеждены в том, что эти вопросы должны быть рассмотрены этим судом», — привела газета Detroit Free Press выдержку из итогового постановления.
Это решение, пояснила газета, означает, что у избирательного штаба Трампа более нет возможности оспаривать итоги выборов в Мичигане, где за демократа Джозефа Байдена проголосовали 50,6% избирателей, а за Трампа — 47,8%.
Неделей ранее апелляционный суд штата двумя голосами против одного отклонил иск на том основании, что итоги голосования в Мичигане были утверждены 23 ноября.
По подсчетам американских СМИ, Байден по итогам выборов заручился голосами 306 выборщиков, а Трамп — 232, в то время как для победы достаточно 270 голосов. 14 декабря 538 членов коллегии выборщиков проведут в столицах штатов итоговое голосование по выборам президента и