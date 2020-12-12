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01:40 (мск), источник: ТАСС

Верховный суд Мичигана отклонил иск штаба Трампа о несогласии с итогами выборов

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Верховный суд штата Мичиган в пятницу отклонил иск избирательного штаба действующего американского лидера Дональда Трампа, в котором высказывалось несогласие с итогами президентских выборов в штате.

Источник: Reuters

«Мы не убеждены в том, что эти вопросы должны быть рассмотрены этим судом», — привела газета Detroit Free Press выдержку из итогового постановления.

Это решение, пояснила газета, означает, что у избирательного штаба Трампа более нет возможности оспаривать итоги выборов в Мичигане, где за демократа Джозефа Байдена проголосовали 50,6% избирателей, а за Трампа — 47,8%.

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Неделей ранее апелляционный суд штата двумя голосами против одного отклонил иск на том основании, что итоги голосования в Мичигане были утверждены 23 ноября.

По подсчетам американских СМИ, Байден по итогам выборов заручился голосами 306 выборщиков, а Трамп — 232, в то время как для победы достаточно 270 голосов. 14 декабря 538 членов коллегии выборщиков проведут в столицах штатов итоговое голосование по выборам президента и вице-президента. Число членов коллегии выборщиков соответствует общему числу сенаторов (100) и членов Палаты представителей (435), кроме того, в нее входят три представителя столичного округа Колумбия. К 23 декабря результаты голосования коллегии выборщиков должны поступить председателю Сената и они будут утверждены 6 января на совместном заседании обеих палат Конгресса. 20 января в полдень состоится церемония инаугурации президента США.

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