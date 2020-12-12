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14:00 (мск), источник: ТАСС

Власти Москвы ожидают, что рост тарифов на проезд в 2021 году будет минимальным

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Стоимость проезда в московском транспорте повысится в 2021 году примерно на уровень инфляции. По ряду билетов цены могут остаться неизменны, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы Максим Ликсутов.

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Источник: Агентство «Москва»

«В ближайшее время, наверное, на следующей неделе, мы планируем вынести этот вопрос на правительство Москвы <…> Думаю, что, как обычно, эти тарифы не будут превышать индексации на уровень инфляции, это будут совершенно небольшие повышения, а по ряду билетов, мы считаем, что вообще повышений не будет. Но это [пока] проект», — сказал Ликсутов, отвечая на вопрос ТАСС об ожидаемых изменениях тарифов проезда в общественном транспорте столицы в следующем году.

Как ранее уточнили ТАСС в пресс-службе департамента финансов Москвы, прогнозируемый уровень инфляции в 2021 году составит 3,5%.

На рост тарифов влияет пандемия

Пандемия коронавируса нового типа повлияет на рост стоимости проезда в общественном транспорте столицы, считает председатель правления Объединения автопассажирских перевозчиков Вячеслав Панькин. «Это ожидаемо, транспортная отрасль во всем мире сильно пострадала из-за пандемии коронавируса, когда пассажиропоток значительно сократился <…> Считаю, в Москве нам также стоит ожидать роста тарифов на проезд», — сказал Панькин.

Как отметил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Александр Крутов, в крупных городах России — Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени — транспортные тарифы повысятся в диапазоне от 5% до 14%. По его мнению, для того, чтобы столичная транспортная система продолжала развиваться и становилась комфортнее для москвичей, городу необходимо индексировать тарифы на проезд, внедрять динамическое ценообразование на ряде маршрутов в зависимости от загрузки линий и сокращения общей билетной выручки в период действующих правил самоизоляции населения.

«Изменение тарифов — это, к сожалению, естественный процесс не отделимый от темпов инфляции и роста сопутствующих издержек на топливо, электроэнергию и запчасти. В Москве продолжает активно строиться метрополитен, открываются новые станции Московских центральных диаметров, на маршруты выходят современные электробусы и трамваи, обновляется парк поездов метро. Кроме этого, появляются новые статьи расходов за счет необходимости соблюдения мер по противодействию пандемии COVID-19 — дезинфекция салонов, обеспечение СИЗ сотрудников», — пояснил Крутов.

Ранее стало известно о повышении стоимости на общественный транспорт в других регионах России, так в Санкт-Петербурге проезд на метро по «Подорожнику» станет дороже на 8%, а в Ижевске с нового года проезд подорожает сразу на 25%. В Татарстане цена взрослого проездного станет выше на 10%, детского — на 4%.

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