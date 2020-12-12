13:26 (мск), источник: Известия
Собянин отверг китайский метод борьбы с COVID-19
Китайский метод по борьбе с коронавирусом неприменим к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в субботу, 12 декабря.
«Конечно, китайский метод эффективен, я считаю, что он вообще не применим к нам», — сообщил Собянин в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».
Старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии при университете Цинхуа Чжоу Бо 9 декабря заявил, что Китай сумел быстро побороть пандемию коронавируса благодаря дисциплине граждан и выполнению рекомендаций врачей, передает «РИА Новости».
Собянин 10 декабря сообщил, что новых ограничений в связи с распространением коронавируса в Москве на новогодние праздники вводить не планируется.
В то же время мэр Москвы подчеркнул, что ситуация по COVID-19 в столице стабильная, но сложная. Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова 7 декабря отметила, что марафону коронавируса пока не видно ни конца ни края.
В ноябре заместитель председателя правительства России Александр Новак отметил, что Россия и Китай смогут в сжатые сроки ликвидировать возможные негативные последствия пандемии коронавируса.