Подлодка «Владимир Мономах» впервые выполнила залп четырьмя ракетами «Булава»

«Сегодня ракетный подводный крейсер стратегического назначения “Владимир Мономах” Тихоокеанского флота произвел залповый пуск четырех баллистических ракет “Булава” в рамках плановых мероприятий боевой подготовки», — сказали в министерстве.
Залповый пуск ракет выполнили из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области.
Полет ракет прошел в штатном режиме. Согласно подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракет «успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа».
В ведомстве отметили, что при подготовке и проведении залповой ракетной стрельбы экипаж крейсера «проявил высокий профессионализм и морскую выучку».
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» является атомной подводной лодкой четвертого поколения. Его спустили на воду в декабре 2012 года.
В середине ноября 2015 года ее экипаж произвел залповую стрельбу из подводного положения двумя баллистическими ракетами «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Первую «Булаву» с него запустили в сентябре 2014 года.