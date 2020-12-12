Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 12 декабряДень Конституции, крупнейшая железнодорожная катастрофа во Франции и другие события этого дня
Фоторепортажи
26Скончался Валентин Гафт
18Скончалась президент Пушкинского музея Ирина Антонова
15:16 (мск), источник: Известия

Подлодка «Владимир Мономах» впервые выполнила залп четырьмя ракетами «Булава»

Подводная лодка проекта 955А «Владимир Мономах» впервые выполнила залп сразу четырьмя баллистическими ракетами «Булава» по полигону Чижа под Архангельском. Об этом заявили журналистам в Минобороны России в субботу, 12 декабря.

«Сегодня ракетный подводный крейсер стратегического назначения “Владимир Мономах” Тихоокеанского флота произвел залповый пуск четырех баллистических ракет “Булава” в рамках плановых мероприятий боевой подготовки», — сказали в министерстве.

Залповый пуск ракет выполнили из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области.

Полет ракет прошел в штатном режиме. Согласно подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракет «успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа».

Читайте также
Российский флот пополнился атомной подлодкой «Князь Владимир»

В ведомстве отметили, что при подготовке и проведении залповой ракетной стрельбы экипаж крейсера «проявил высокий профессионализм и морскую выучку».

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» является атомной подводной лодкой четвертого поколения. Его спустили на воду в декабре 2012 года.

В середине ноября 2015 года ее экипаж произвел залповую стрельбу из подводного положения двумя баллистическими ракетами «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Первую «Булаву» с него запустили в сентябре 2014 года.

 Невыносимая тяжесть бытия: база на Марсе и подросший Эверест
В пасти дракона: почему китайцы намерены засудить Украину
Гений и злодеи. Умер Валентин Гафт
Названа самая щедрая страна в мире
ВОЗ сообщила о 100-процентном росте смертности от COVID в Европе
У вымираний на Земле обнаружился «график»
В США за сутки выявили рекордное число случаев коронавируса
Ученые выявили гены, от которых может зависеть тяжесть COVID-19
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Звезды скорбят: не стало любимого актера
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Главный симптом COVID задолго до кашля
Были такой красивой парой, и что теперь? Грустно
Леди
Главные женщины в жизни Валентина Гафта Актер скончался на 86 году жизни
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь