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20:11 (мск), источник: РИА Новости

COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса

КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Власти Украины получили одобрение от COVAX в ответ на запрос вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил в субботу главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина рассчитывает получить первую партию препарата в первом полугодии 2021 года.

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Источник: РИА Новости

«Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. Украина уже 100% получит более 8 миллионов доз вакцины бесплатно, а также шприцы для инъекций. Продолжаем работать над тем, чтобы холодильное оборудование для пунктов прививки приехало в кратчайшие сроки», — написал Ляшко в своем Facebook.

COVAX — международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. В настоящее время к механизму COVAX уже присоединились 184 страны.

По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине заболели 885 039 человек, выздоровел 494 001 человек, летальных исходов — 14 998. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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