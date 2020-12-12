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17:45 (мск), источник: ТАСС

В Ереване сообщили о возобновлении наступательных действий Азербайджана на юге Карабаха

ЕРЕВАН, 12 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Азербайджана в субботу возобновили наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Источник: AP 2020

«12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд (южное направление Нагорного Карабаха — прим. ТАСС) республики Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская республика — прим. ТАСС). Армия обороны предпринимает соответствующие действия», — отмечается в сообщении Минобороны Армении.

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