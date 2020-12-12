17:45 (мск), источник: ТАСС
В Ереване сообщили о возобновлении наступательных действий Азербайджана на юге Карабаха
ЕРЕВАН, 12 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Азербайджана в субботу возобновили наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. Об этом сообщает
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