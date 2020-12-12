МИД Казахстана передал России ноту из-за слов депутата Никонова

Речь идет о словах Никонова, который в ходе телеэфира заявил, что территория Казахстана является «большим подарком со стороны России».
«Было отмечено, что участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между нашими государствами», — говорится в сообщении ведомства.
В свою очередь Никонов заявил, что при определении границ Казахской ССР, которые впоследствии стали границами государства, интересы казахов были «в полной мере соблюдены» и подчеркнул, что в телеэфире он говорил именно об этом.
«Пользуюсь случаем, чтобы еще раз выразить самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана», — написал он в своем Telegram-канале.
2 декабря в НАТО обвинили Россию в ведении агрессивной политики и стремлении к превосходству в отношении бывших советских республик. В альянсе указали, что Москва якобы продолжает подрывать их суверенитет и территориальную целостность.