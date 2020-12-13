Минобороны Азербайджана сообщило об антитеррористической операции в Карабахе

«После подписания совместного заявления о прекращении огня в лесах к северо-западу от поселка Гадрут остались армянские вооруженные отряды. Они не покинули территорию, а, наоборот, создали боевые позиции и совершили несколько диверсий в отношении азербайджанских военных и гражданских лиц, в результате которых погибли четыре и были ранены двое военнослужащих, а также ранен один гражданский Служба государственной безопасности Азербайджана была вынуждена провести антитеррористическую операцию», — говорится в заявлении.
В военном ведомстве подчеркнули, что армянская сторона должна обеспечить выполнение положений трехстороннего заявления, поддержать соблюдение режима прекращения огня и мира, воздерживаться от провокаций со стороны оставшихся армянских вооруженных формирований.
Накануне армия Карабаха сообщила, что азербайджанские военные попытались напасть на пост армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, и трое военнослужащих получили ранения.
После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым выполнение соглашения по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.
В минобороны Азербайджана убеждены, что режим прекращения огня, установленный на территории Нагорного Карабаха с 10 ноября, продолжает действовать в настоящее время.
Данный инцидент, в свою очередь, уже 13 декабря министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.
Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября.
Соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября было подписано премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным. По соглашению в регион отправились российские миротворцы.
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