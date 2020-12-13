Путин потребовал решить вопрос с ценами на продукты со следующей недели

13:37 (мск), источник: РИА Новости
«Вы мне сказали: “Я надеюсь, что на следующей неделе стабилизируется”. Меня такая формулировка в данном случае не устраивает! Не “я надеюсь”, а вы мне скажите, что со следующей недели это будет стабилизировано», — сказал Путин на совещании с кабмином, запись была показана в воскресенье в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Он подчеркнул, что власти должны думать о том, чем питаются другие люди.
«Решить в течение недели! Все согласования в течение