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13:37 (мск), источник: РИА Новости

Путин потребовал решить вопрос с ценами на продукты со следующей недели

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал от кабмина решить вопрос с ценами на продукты питания со следующей недели.

Источник: РИА Новости

«Вы мне сказали: “Я надеюсь, что на следующей неделе стабилизируется”. Меня такая формулировка в данном случае не устраивает! Не “я надеюсь”, а вы мне скажите, что со следующей недели это будет стабилизировано», — сказал Путин на совещании с кабмином, запись была показана в воскресенье в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он подчеркнул, что власти должны думать о том, чем питаются другие люди.

«Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов», — добавил президент.

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