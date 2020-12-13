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14:23 (мск), источник: Ведомости

МИД Украины выразил протест в связи с расширением Россией санкционного списка

Расширение списка граждан Украины, в отношении которых Россия вводит специальные экономические меры, является продолжением российской агрессии против Украины, говорится в сообщении украинского МИДа.

Источник: Reuters

«Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством РФ вводятся так называемые специальные экономические меры. Этот противоправный шаг является продолжением Российской Федерацией агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях», — говорится в сообщении.

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В Киеве предупредили, что Украина оставляет за собой право «принять соответствующие меры реагирования».

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин расширил список лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Всего в перечне 849 человек. Как отмечал ТАСС, в последнюю версию списка были добавлены спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, а также ряд депутатов парламентской фракции «Слуга народа».

Россия ввела санкции в отношении Украины в ноябре 2018 г. Под них попали 322 человека и 68 компаний. Ограничительные меры коснулись тех, кто «наносят вред интересам России, совершают действия, направленные на причинение ущерба государству», заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев.

Тогда под санкции попали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, руководитель СБУ Василий Грицак, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов, председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

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