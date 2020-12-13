В Кремле ответили на слухи о «президентском бункере»

«Путин сейчас живет в Ново-Огарево, собственно, где он и жил и до. До пандемии», — сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный Вирус. Первый год» на канале «Россия 1» в ответ на просьбу прокомментировать мнение, что якобы президент сейчас «живет в каком-то бункере и оттуда выдает всем указания».
«Он там (в Ново-Огарево — ред.) и живет, он там часто и работает, оттуда приезжает в Кремль, оттуда — не так часто, как хотелось бы ему, но все-таки летает в командировки, технологические решения дают ему эффект присутствия в тех местах, где ему нужно», — отметил пресс-секретарь главы государства.