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15:01 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле ответили на слухи о «президентском бункере»

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что якобы Владимир Путин находится в некоем «бункере»: глава государства живет в подмосковном Ново-Огарево, там работает, оттуда ездит в Кремль и редкие командировки.

Источник: РИА Новости

«Путин сейчас живет в Ново-Огарево, собственно, где он и жил и до. До пандемии», — сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный Вирус. Первый год» на канале «Россия 1» в ответ на просьбу прокомментировать мнение, что якобы президент сейчас «живет в каком-то бункере и оттуда выдает всем указания».

«Он там (в Ново-Огарево — ред.) и живет, он там часто и работает, оттуда приезжает в Кремль, оттуда — не так часто, как хотелось бы ему, но все-таки летает в командировки, технологические решения дают ему эффект присутствия в тех местах, где ему нужно», — отметил пресс-секретарь главы государства.

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