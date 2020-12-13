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15:22 (мск), источник: Life.ru

Песков рассказал, как Путин встретит Новый год

Глава государства делает необходимое для его безопасности количество тестов на коронавирус.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин будет отмечать Новый год вместе с родными и близкими, как и всегда. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия-1».

— Где он будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно, — сказал официальный представитель Кремля.

Песков также предположил, что во время праздников главе государства, возможно, удастся перевести дух. Он отметил, что Путин никогда не отдыхает полноценно.

Кроме того, по словам представителя Кремля, президент России тестируется на коронавирус столько, сколько необходимо для обеспечения безопасности.

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