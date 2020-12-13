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18:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны РФ сообщило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

В воскресенье, 13 декабря, в Нагорном Карабахе вновь соблюдается режим прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России. Ранее нарушение режима было зафиксировано в Гадрутском районе.

Источник: AFP 2020

Трехстороннее соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе было подписано 9 ноября.

«Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. 11 декабря в Гадрутском районе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Действиями российских миротворцев возможность дальнейшего обострения обстановки была пресечена», — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны.

Ранее Минобороны Армении обвинило ВС Азербайджана в нарушении режима прекращения огня в Гадрутском районе. Факт нарушения подтвердило Минобороны РФ. По заявлению Еревана, в результате срыва режима прекращения огня были ранены шесть армянских военных. Азербайджан объяснил обострение в регионе антитеррористической операцией.

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