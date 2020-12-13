19:02 (мск), источник: Коммерсантъ
Джонсон считает наиболее вероятным отказ от сделки с ЕС
Позиции Великобритании и Евросоюза об условиях сотрудничества после «Брексита»
По мнению господина Джонсона, соглашение все еще возможно, однако более вероятным решением ему кажется торговля с ЕС по правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Отметим, что стороны собирались принять решение по дальнейшему сотрудничеству к концу текущей недели.
«Как обстоят дела… Боюсь, мы все еще очень далеки друг от друга по некоторым ключевым вопросам. Самое вероятное сейчас — это то, что мы должны подготовиться к условиям ВТО (без соглашения.— “Ъ”)», — сказал Борис Джонсон (цитата по Sky News).
На вопрос, считает ли он, что есть
Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца 2020 года длится переходный период, когда стороны договариваются о будущем сотрудничестве. К Великобритании пока применяются правила ЕС. Сегодня правительство Великобритании рекомендовало магазинам создать запасы продовольственных товаров, на случай если стране придется выйти из ЕС без соглашения.