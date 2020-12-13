Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 13 декабряНанкинская резня, образование партии ЛДПР, арест Саддама Хусейна и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
18Скончалась президент Пушкинского музея Ирина Антонова
6Победители фотоконкурса Earth Photo
19:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Джонсон считает наиболее вероятным отказ от сделки с ЕС

Позиции Великобритании и Евросоюза об условиях сотрудничества после «Брексита» по-прежнему очень далеки друг от друга, сообщил британский премьер Борис Джонсон.

Источник: AP 2020

По мнению господина Джонсона, соглашение все еще возможно, однако более вероятным решением ему кажется торговля с ЕС по правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Отметим, что стороны собирались принять решение по дальнейшему сотрудничеству к концу текущей недели.

Читайте также
Власти Британии посоветовали запасаться продуктами на фоне Brexit

«Как обстоят дела… Боюсь, мы все еще очень далеки друг от друга по некоторым ключевым вопросам. Самое вероятное сейчас — это то, что мы должны подготовиться к условиям ВТО (без соглашения.— “Ъ”)», — сказал Борис Джонсон (цитата по Sky News).

На вопрос, считает ли он, что есть какой-то политический прогресс и настроена ли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен более оптимистично, господин Джонсон ответил: «Если Урсула оптимистична, это здорово. Но, насколько я вижу, есть некоторые серьезные и очень-очень сложные вопросы, которые в настоящее время отделяют Великобританию от ЕС».

Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца 2020 года длится переходный период, когда стороны договариваются о будущем сотрудничестве. К Великобритании пока применяются правила ЕС. Сегодня правительство Великобритании рекомендовало магазинам создать запасы продовольственных товаров, на случай если стране придется выйти из ЕС без соглашения.

 Как в Чечне простились с обезглавившим учителя террористом (видео)
Кремль прокомментировал сообщения о болезни Путина
Умер «голос Кремля» Евгений Хорошевцев
«Краснодар» разгромил «Локомотив» в матче РПЛ
Путин потребовал быстро решить вопрос с ценами на продукты
Доктор Мясников рассказал о пирамиде правильного питания
В США мужчину сняли с крыла готовящегося ко взлету «Боинга»
Летающий огнемет уничтожил осиные гнезда в Китае (видео)
Авто
На дне океана построили круговую дорожную развязку На Фарерских островах построили первую в мире дорожную развязку с круговым движением, расположенную на дне океана. Перекресток стал частью системы тоннелей, соединяющих два острова
Кино
Ефремов заявил, что вряд ли сможет вернуться в кино после ДТП Артист написал письмо сыну погибшего по его вине Сергея Захарова
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
Популярные темы на «Детях»
Как спокойно реагировать на вечный : "я отдыхаю" у подростка? 580
почему 553
Забавные картинки 533
Лучше бы ничего не дарила 533
Леди
Главные женщины в жизни Валентина Гафта Актер скончался на 86 году жизни
Новости партнеров
Воры уговорили ребенка пустить их в дом. Это стало их последним делом
Парень спас тонувшую девочку. Придя в сознание, она не поверила глазам
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
Парень спас тонущего медведя. Реакция зверя удивляет
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь