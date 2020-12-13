Пашинян заподозрил спецназ Турции в атаке в Карабахе

«На участке сел Хцаберд, Старый Таглар наши позиции подверглись вчера нападению со стороны азербайджанских подразделений. По некоторым данным, в нападении участвовали отряды спецназа Турции», — сказал Пашинян на внеочередном заседании Совета безопасности.
По его словам, нападение произошло, когда российские миротворцы еще не успели разместиться на данном участке.
Пашинян отметил, что в результате завязавшегося боя с армянской стороны есть шесть раненых.
«После начала боевых действий маленькое подразделение российских миротворцев прибыло на это место, после чего бои прекратились, но некоторая часть — села Хцаберд и Старый Таглар перешли под контроль азербайджанских подразделений. Сегодня с утра более большие силы российских миротворцев вошли на эту территорию, сейчас обстановка относительно стабильная», — отметил он.
По его словам, в соответствии с трехсторонним заявлением по Карабаху, данные села должны оставаться под армянским контролем.
Речь идет о карабахском районе, который в Армении называют Гадрутским, а в Азербайджане — Ходжавендским.
В Баку в связи с ситуацией в этом районе заявили, что Азербайджан проводит там спецоперацию.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские миротворцы не фиксируют случаев нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.
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