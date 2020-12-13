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20:27 (мск), источник: Интерфакс

Пашинян заподозрил спецназ Турции в атаке в Карабахе

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU — Позиции армянских ВС в Нагорном Карабахе подверглись атаке со стороны азербайджанских сил при участии подразделений спецназа ВС Турции, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Источник: AFP 2020

«На участке сел Хцаберд, Старый Таглар наши позиции подверглись вчера нападению со стороны азербайджанских подразделений. По некоторым данным, в нападении участвовали отряды спецназа Турции», — сказал Пашинян на внеочередном заседании Совета безопасности.

По его словам, нападение произошло, когда российские миротворцы еще не успели разместиться на данном участке.

Пашинян отметил, что в результате завязавшегося боя с армянской стороны есть шесть раненых.

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«После начала боевых действий маленькое подразделение российских миротворцев прибыло на это место, после чего бои прекратились, но некоторая часть — села Хцаберд и Старый Таглар перешли под контроль азербайджанских подразделений. Сегодня с утра более большие силы российских миротворцев вошли на эту территорию, сейчас обстановка относительно стабильная», — отметил он.

По его словам, в соответствии с трехсторонним заявлением по Карабаху, данные села должны оставаться под армянским контролем.

Речь идет о карабахском районе, который в Армении называют Гадрутским, а в Азербайджане — Ходжавендским.

В Баку в связи с ситуацией в этом районе заявили, что Азербайджан проводит там спецоперацию.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские миротворцы не фиксируют случаев нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

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