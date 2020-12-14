10:17 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
США могут закрыть свои генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке
В минувшую субботу стало известно о временном закрытии генерального консульства России в
О временной приостановке работы генконсульство РФ сообщило на своем сайте и в Twitter. «В связи с обострением эпидемиологической обстановки Генеральное консульство России в
Вместе с тем, как стало известно «Ъ», американские дипломаты тоже готовятся пересмотреть условия своей работы в России. По данным нескольких дипломатических источников «Ъ», рассматривается вариант полного закрытия генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке. Генеральное консульство в Екатеринбурге с марта оказывает только услуги, связанные с экстренными ситуациями. В таком же режиме работает посольство США в Москве и консульское агентство США на Сахалине. Деятельность генконсульства США во Владивостоке ввиду пандемии COVID-19 в марте была приостановлена полностью.
«Данное решение было принято в качестве меры предосторожности и заботы о здоровье российских и американских сотрудников консульства, а также российских граждан», — сообщили тогда в дипмиссии. При этом в Госдепе выразили надежду, что генконсульство возобновит работу во Владивостоке, «как только это позволит ситуация».
Напомним, в 2016—2018 годах между Москвой и Вашингтоном разразился серьезный дипломатический конфликт. 29 декабря 2016 года уходящий президент США Барак Обама принял решение о высылке из страны 35 российских дипломатов и членов их семей. Кроме того, был закрыт доступ к загородным дачам постпредства России в
Однако ожидавшихся подвижек не произошло. В итоге 28 июля 2017 года власти РФ потребовали от США сократить число сотрудников американских дипмиссий на территории России до 455 человек. Именно столько людей работало на тот момент в дипломатических представительствах РФ в США, в то время как в штат американских структур в России входило около 1200 человек.
Кроме того, с 1 августа было приостановлено использование посольством США двух объектов недвижимости в Москве — дачи в Серебряном Бору и склада на Дорожной улице. В ответ уже на эти действия Москвы Вашингтон потребовал закрыть консульство РФ в
Но на этом «посольская война» не закончилась. В конце марта 2018 года США в качестве реакции на отравление
На фоне этих баталий США то приостанавливали выдачу виз на территории РФ, то возобновляли ее, но в прежнем объеме консульское обслуживание россиян с тех пор так и не восстановилось. На протяжении нескольких месяцев гражданам РФ было проще обратиться за американской визой в дипучреждения США в других странах, чем попасть на собеседование в одно из подразделений на территории России.
«Ъ» обратился за комментарием в посольство США, но там не смогли оперативно предоставить официальный комментарий о возможности закрытия генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке.
Елена Черненко