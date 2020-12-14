Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 14 декабряПокорение Южного полюса, день рождения Нострадамуса и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
6Победители фотоконкурса Earth Photo
12Ухань спустя год после начала пандемии
10:17 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

США могут закрыть свои генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке

В минувшую субботу стало известно о временном закрытии генерального консульства России в Нью-Йорке. Причина — обострение эпидемиологической обстановки. Между тем, как стало известно «Ъ», США рассматривают вариант полного закрытия своих генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Визовое обслуживание граждан РФ этими подразделениями, по сути, не ведется уже давно. Иная деятельность в условиях пандемии тоже сильно ограничена.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О временной приостановке работы генконсульство РФ сообщило на своем сайте и в Twitter. «В связи с обострением эпидемиологической обстановки Генеральное консульство России в Нью-Йорке временно до конца текущего года будет закрыто на карантин. Посетители, ранее записанные на прием в указанные сроки, будут приняты в приоритетном порядке после возобновления работы», — уточнялось в сообщении. В консульский округ этой дипмиссии входит 15 американских штатов.

По состоянию на воскресенье в США было зафиксировано более 16,5 млн случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Из них почти 800 тыс. приходится на Нью-Йорк.
5 мифов о лотереях
Развенчиваем стереотипы

Вместе с тем, как стало известно «Ъ», американские дипломаты тоже готовятся пересмотреть условия своей работы в России. По данным нескольких дипломатических источников «Ъ», рассматривается вариант полного закрытия генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке. Генеральное консульство в Екатеринбурге с марта оказывает только услуги, связанные с экстренными ситуациями. В таком же режиме работает посольство США в Москве и консульское агентство США на Сахалине. Деятельность генконсульства США во Владивостоке ввиду пандемии COVID-19 в марте была приостановлена полностью.

«Данное решение было принято в качестве меры предосторожности и заботы о здоровье российских и американских сотрудников консульства, а также российских граждан», — сообщили тогда в дипмиссии. При этом в Госдепе выразили надежду, что генконсульство возобновит работу во Владивостоке, «как только это позволит ситуация».

Однако в итоге в Госдепе пришли к выводу, что ситуация в ближайшее время заметно лучше не станет. Тем более что визовое обслуживание россиян американцы со ссылкой на нехватку персонала ограничили задолго до коронавируса.

Напомним, в 2016—2018 годах между Москвой и Вашингтоном разразился серьезный дипломатический конфликт. 29 декабря 2016 года уходящий президент США Барак Обама принял решение о высылке из страны 35 российских дипломатов и членов их семей. Кроме того, был закрыт доступ к загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне. Эти меры в Белом доме назвали ответом на вмешательство Кремля в американские президентские выборы. Вместе с тем президент РФ Владимир Путин тогда решил воздержаться от зеркальных мер — как отмечали эксперты, с расчетом на то, что после инаугурации Дональда Трампа политика Вашингтона резко изменится.

Новость
Посольства Израиля закрылись по всему миру из-за конфликта дипломатов с Минфином

Однако ожидавшихся подвижек не произошло. В итоге 28 июля 2017 года власти РФ потребовали от США сократить число сотрудников американских дипмиссий на территории России до 455 человек. Именно столько людей работало на тот момент в дипломатических представительствах РФ в США, в то время как в штат американских структур в России входило около 1200 человек.

Кроме того, с 1 августа было приостановлено использование посольством США двух объектов недвижимости в Москве — дачи в Серебряном Бору и склада на Дорожной улице. В ответ уже на эти действия Москвы Вашингтон потребовал закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Но на этом «посольская война» не закончилась. В конце марта 2018 года США в качестве реакции на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании выслали еще 60 сотрудников российских дипмиссий и закрыли генконсульство России в Сиэтле. Власти РФ отреагировали решением о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

На фоне этих баталий США то приостанавливали выдачу виз на территории РФ, то возобновляли ее, но в прежнем объеме консульское обслуживание россиян с тех пор так и не восстановилось. На протяжении нескольких месяцев гражданам РФ было проще обратиться за американской визой в дипучреждения США в других странах, чем попасть на собеседование в одно из подразделений на территории России.

Эпидемия коронавируса свела эту деятельность практически к нулю. Впредь за визой США граждане РФ смогут обращаться только в посольство в Москве, хотя и его работа на данный момент существенно ограничена.

«Ъ» обратился за комментарием в посольство США, но там не смогли оперативно предоставить официальный комментарий о возможности закрытия генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке.

Елена Черненко

 Как в Чечне простились с обезглавившим учителя террористом (видео)
Кремль прокомментировал сообщения о болезни Путина
Что изменится в жизни россиян в 2021 году
В ДНР начали разработку доктрины «Русский Донбасс»
Дерипаска объяснил рост цен на продукты
Опрос: Россия оказалась одной из самых консервативных стран
Эксперт назвал регионы, находящиеся в «красной зоне» по COVID-19
Познер объяснил свои слова о комплексе неполноценности россиян
СМИ: Цены на сахар и масло могут зафиксировать на три месяца
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Новая «Ока»: чем удивит уникальное произведение
Главный симптом COVID задолго до кашля
"Воронины"... Как актеры умирали один за другим
Люди отводили взгляд. Происшествие с Матвиенко
Леди
Александр Домогаров тайно женился на молодой возлюбленной Избранница актера существенно младше его.
Новости партнеров
Парень спас тонущего медведя. Реакция зверя удивляет
Парень спас тонувшую девочку. Придя в сознание, она не поверила глазам
Воры уговорили ребенка пустить их в дом. Это стало их последним делом
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь