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05:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Высокопоставленные чиновники США получат вакцину от коронавируса в приоритетном порядке

Сотрудники трех ветвей власти США высокого ранга смогут вакцинироваться от коронавируса в приоритетном порядке, сообщил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Эллиот.

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Источник: AP 2020

Источники Reuters утверждают, что основной персонал Белого дома и некоторые чиновники должны пройти вакцинацию в течение 10 дней. По данным агентства, вакцину предложат президенту Дональду Трампу, вице-президенту Майку Пенсу и другим высокопоставленным лицам.

Reuters неизвестно, получит ли Трамп вакцину в ближайшее время, учитывая, что он недавно переболел COVID-19.
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Также неизвестно, предложат ли вакцину предполагаемому победителю на выборах президента Джо Байдену и кандидату в вице-президенты Камале Харрис.

«Американцы должны быть уверены в том, что они получают такую же безопасную и эффективную вакцину, как и должностные лица высокого ранга по рекомендации специалистов в области здравоохранения и руководства национальной безопасности», — объяснил решение Эллиот. По его словам, вакцинация высокопоставленных чиновников нужна, чтобы власти продолжали функционировать в период пандемии.

В Белом доме не комментируют, получит ли вакцину Трамп.

В США с 14 декабря началась доставка вакцины в медицинские центры всех штатов. Поставки первых доз планируется закончить уже в среду, 16 декабря. В США одобрена к применению вакцина производства компаний Pfizer и BioNTech.

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