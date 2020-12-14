Высокопоставленные чиновники США получат вакцину от коронавируса в приоритетном порядке

Источники Reuters утверждают, что основной персонал Белого дома и некоторые чиновники должны пройти вакцинацию в течение 10 дней. По данным агентства, вакцину предложат президенту Дональду Трампу, вице-президенту Майку Пенсу и другим высокопоставленным лицам.
Reuters неизвестно, получит ли Трамп вакцину в ближайшее время, учитывая, что он недавно переболел COVID-19.
Также неизвестно, предложат ли вакцину предполагаемому победителю на выборах президента Джо Байдену и кандидату в вице-президенты Камале Харрис.
«Американцы должны быть уверены в том, что они получают такую же безопасную и эффективную вакцину, как и должностные лица высокого ранга по рекомендации специалистов в области здравоохранения и руководства национальной безопасности», — объяснил решение Эллиот. По его словам, вакцинация высокопоставленных чиновников нужна, чтобы власти продолжали функционировать в период пандемии.
В Белом доме не комментируют, получит ли вакцину Трамп.
В США с 14 декабря началась доставка вакцины в медицинские центры всех штатов. Поставки первых доз планируется закончить уже в среду, 16 декабря. В США одобрена к применению вакцина производства компаний Pfizer и BioNTech.