Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 14 декабряПокорение Южного полюса, день рождения Нострадамуса и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
1340 лет со дня смерти Джона Леннона
6Победители фотоконкурса Earth Photo
07:36 (мск), источник: РИА Новости

Посольство осудило попытки американских СМИ обвинить РФ в кибератаках

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Посольство России в США назвало безосновательными попытки американских СМИ обвинить РФ в хакерских атаках на органы государственной власти США.

Источник: Reuters

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные.

Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета национальной безопасности США.

Как написала газета Washington Post со ссылкой на источники, в причастности к взлому обвинили российских хакеров, никаких доказательств в сообщении не приводится.

Читайте также
ФБР расследует взлом компьютерных сетей Минфина и одного из управлений Минторга США

«Обратили внимание на очередные безосновательные попытки американских СМИ обвинить Россию в хакерских атаках на органы государственной власти США. Ответственно заявляем: нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам нашей страны, её национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. Россия не проводит “наступательных” операций в виртуальной среде», — говорится в сообщении на странице посольства РФ в Facebook.

Добавляется, что РФ продвигает двусторонние и многосторонние соглашения по кибербезопасности. Кроме того, в посольстве напомнили об инициативе президента РФ Владимира Путина о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского взаимодействия в области международной информационной безопасности.

«Ответа от Вашингтона мы так и не получили, ровно как и по другим нашим предложениям по выстраиванию конструктивного и равного диалога между двумя странами», — подчеркивается в сообщении.

В РФ не раз называли обвинения Запада в причастности российских хакеров к различным атакам бездоказательными. При этом Москва предлагала Западу возобновить диалог по кибербезопасности, но получила «категорический отказ».

 Умер Валентин Гафт
Смерть в муках: как на самом деле уходил Джигарханян
В России начали действовать новые правила оформления больничного
СМИ: Цены на сахар и масло могут зафиксировать на три месяца
В ООН заявили об угрозе инфицирования 1,8 млрд людей из-за воды
Ученые выявили особенность иммунитета, усложняющую течение COVID
Аналитики сообщили о сокращении в РФ спроса на теневые услуги
Доктор Мясников рассказал о пирамиде правильного питания
Авто
На дне океана построили круговую дорожную развязку На Фарерских островах построили первую в мире дорожную развязку с круговым движением, расположенную на дне океана. Перекресток стал частью системы тоннелей, соединяющих два острова
Кино
Ефремов заявил, что вряд ли сможет вернуться в кино после ДТП Артист написал письмо сыну погибшего по его вине Сергея Захарова
Новости партнеров
Воры уговорили ребенка пустить их в дом. Это стало их последним делом
Парень спас тонувшую девочку. Придя в сознание, она не поверила глазам
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Дети
Сергей Шнуров станет отцом в третий раз Супруга музыканта беременна
Леди
Главные женщины в жизни Валентина Гафта Актер скончался на 86 году жизни
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь