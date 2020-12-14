Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 14 декабряПокорение Южного полюса, день рождения Нострадамуса и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
20Линия времени: чем удивляет Чукотка
12«Высокая вода» в Венеции
10:08 (мск), источник: ТАСС

В ДНР начали разработку доктрины «Русский Донбасс»

Она должна стать «платформой идеологического устройства республики», отражающей исторические связи Донбасса с Россией, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: AFP 2020

ДОНЕЦК, 14 декабря. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о начале разработки доктрины под названием «Русский Донбасс», которая должна стать «платформой идеологического устройства республики», отражающей исторические связи Донбасса с Россией.

«В 2014 году мы знали, за что боремся и против чего, — сказал Пушилин на встрече с представителями общественности, сообщает Донецкое агентство новостей. — Сейчас мы действительно думаем о будущем как минимум на поколение вперед. <…> Нужно дать четкие определения понятиям, объяснить научно нашу общую позицию».

Читайте также
МИД Украины выразил протест в связи с расширением Россией санкционного списка

Для этого, по его словам, «нужна доктрина ["Русский Донбасс"], которая отразила бы основные аспекты культурно-исторического развития региона, мировоззренческую систему населения, менталитет, формирование идеи государственности республики, она должна стать программным документом, основой образовательных процессов, решений в системе госпланирования». Пушилин считает, что документ «Русский Донбасс» должен стать «платформой идеологического устройства республики».

На встрече главы ДНР с общественностью в воскресенье состоялось первое обсуждение принципов и концепции документа. Отмечалось, что он станет «рычагом для интеграции региона в российское культурное и экономическое пространство». Также принято решение начать широкое обсуждение положений доктрины в городах и районах ДНР.

Конфликт в Донбассе

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. В результате вооруженного конфликта погибли уже более 13 тысяч человек с обеих сторон, свыше 30 тысяч получили ранения. До полутора миллиона человек стали внутренними переселенцами.

В мае 2014 года в Луганской и Донецкой народных республиках, а также на территориях, подконтрольных киевским силовикам, состоялся референдум по вопросу самоопределения ЛНР и ДНР. Явка в Луганской области составила 81%, в Донецкой — 75%. «За» самоопределение ЛНР проголосовали 96,2% участников референдума, ДНР — 89,7%. На следующий день, 12 мая 2014 года, был провозглашен государственный суверенитет народных республик.

В феврале 2015 года в Минске был подписан план мирного урегулирования, получивший название Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, который объединил в единое целое и уточнил все прежние договоренности, достигнутые сторонами на минской площадке с сентября 2014 года.

Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе предполагают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, а также проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона отказывается от выполнения большинства пунктов этого документа.

 Александр Галицкий: надо сказать, по некоторым направлениям мы опережали Штаты очень серьезно
"Пришел к заведующему кафедрой и сказал, что возвращаюсь в Россию. Шеф посчитал, что я с ума сошел"
Что изменится в жизни россиян в 2021 году
Дерипаска объяснил рост цен на продукты
Опрос: Россия оказалась одной из самых консервативных стран
Эксперт назвал регионы, находящиеся в «красной зоне» по COVID-19
Познер объяснил свои слова о комплексе неполноценности россиян
СМИ: Цены на сахар и масло могут зафиксировать на три месяца
Hi-Tech
Раскрыты детали работы секретных подразделений Французская «Альфа» и бразильский спецназ с опытом работы в фавелах
Новости партнеров
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Популярные темы на «Детях»
Жизнь после рождения ребёнка 195
Не ожидала, что будет так сложно. 105
Большое путешествие Фроши. Похвистнево, Самарская область 80
Необычные скульптуры. 75
Леди
Александр Домогаров тайно женился на молодой возлюбленной Избранница актера существенно младше его.
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь