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11:34 (мск), источник: Интерфакс

Тихановская допустила, что РФ может подтолкнуть Минск к новым выборам

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU — Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская допустила возможность оказания Россией или Соединенными Штатами влияния на белорусское руководство с целью начать переговоры с оппозицией о проведении новых выборов.

Источник: Reuters

«Возможно, вмешается какая-то третья сторона — может быть, Россия или даже Соединенные Штаты», — заявила Тихановская в интервью еженедельнику The New Yorker, отвечая на вопрос о перспективах начала переговоров о новых выборах в Белоруссии.

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Белорусская оппозиция рассчитывает, что в переговорах в качестве наблюдателей примут участие европейские страны — для обеспечения прозрачности. «Обе стороны, возможно, их будет и три, изложат свои условия и придут к соглашению, назначат дату новых выборов и начнут подготовку к ним», — рассказала Тихановская свое видение хода переговоров.

При этом министерства, по ее словам, продолжат работать в штатном режиме, чтобы избежать хаоса в стране. Освобождаются политзаключенные. Реформы в Белоруссии, считает Тихановская, начнутся после избрания нового президента. При этом она заявила, что не собирается участвовать в избирательной кампании.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

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