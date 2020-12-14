11:41 (мск), источник: Daily Storm
Пашинян заявил, что не собирается уходить в отставку
Информация о том, что он покинул пост главы правительства Армении, появилась накануне в
«Я могу отказаться от статуса, данного мне людьми, только на основании надежных результатов волеизъявления народа․ Пока такое волеизъявление не состоится, я буду продолжать выполнять свои функции
Премьер Армении также заявил, что провокации Вооруженных сил Азербайджана против сел Хцаберд и Хин Тахер в Нагорном Карабахе были нацелены в том числе и на обесценивание роли российских миротворцев. «Действия Азербайджана имеют ярко выраженный провокационный характер, но они также направлены на обесценивание деятельности миротворческой миссии РФ. Они хотят показать, что миротворцы не в силе остановить провокационные действия», — считает он.
Села Хцаберд и Хин Тахер оставались под армянским контролем, превратившись в эксклав, потому что весь Гадрутский район Карабаха занят азербайджанцами, уточняет Sputnik Армения. Вооруженные силы Азербайджана инициировали наступление на населенные пункты,
Пашинян в обращении рассказал, что Армения и Азербайджан «вплотную приблизились» к началу процесса обмена пленными. Он уточнил, что на первом этапе будут возвращать тех пленных, личности которых подтверждены Международным комитетом Красного Креста и Азербайджаном.
Также премьер Армении объявил с 19 декабря трехдневный общенациональный траур по погибшим в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.
13 декабря
Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и
Основу контингента российских миротворческих сил составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Наблюдательные посты стоят вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах и Армению. Миротворцы круглосуточно мониторят обстановку.
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