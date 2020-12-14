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14:25 (мск), источник: Известия

В Кремле призвали прекратить голословно обвинять РФ в хакерских атаках в США

Россия не имеет отношения к хакерским атакам на американские госучреждения. Об этом в понедельник, 14 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, призвав прекратить голословные обвинения в адрес Москвы.

Источник: Reuters
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«Я в очередной раз могу отвергнуть эти обвинения. Я хочу напомнить, что именно президент [России Владимир] Путин предложил американской стороне заключить соглашение в области информационной безопасности. Это позволило бы двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям», — заявил Песков.

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Он отметил, что американская сторона, в свою очередь, отказалась от участия в двусторонних и многосторонних соглашениях по кибербезопасности.

«Не нужно так голословно во всем обвинять русских. Мы здесь не при чем», — добавил представитель Кремля.

Ранее в этот день глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Вашингтон использует любые хакерские атаки на свои системы как повод обвинить в этом Москву. Он также напомнил, что США не поддерживают инициативу РФ по международному сотрудничеству в вопросах информационной безопасности.

Ранее в этот день в газете The Washington Post появилась информация, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные.

В причастности к взлому издание обвинило российских хакеров, однако в публикации никаких доказательств тому не приводится.

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