14:25 (мск), источник: Известия
В Кремле призвали прекратить голословно обвинять РФ в хакерских атаках в США
Россия не имеет отношения к хакерским атакам на американские госучреждения. Об этом в понедельник, 14 декабря, заявил
«Я в очередной раз могу отвергнуть эти обвинения. Я хочу напомнить, что именно президент [России Владимир] Путин предложил американской стороне заключить соглашение в области информационной безопасности. Это позволило бы двум странам сотрудничать и противодействовать
Он отметил, что американская сторона, в свою очередь, отказалась от участия в двусторонних и многосторонних соглашениях по кибербезопасности.
«Не нужно так голословно во всем обвинять русских. Мы здесь не при чем», — добавил представитель Кремля.
Ранее в этот день глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Вашингтон использует любые хакерские атаки на свои системы как повод обвинить в этом Москву. Он также напомнил, что США не поддерживают инициативу РФ по международному сотрудничеству в вопросах информационной безопасности.
Ранее в этот день в газете The Washington Post появилась информация, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные.
В причастности к взлому издание обвинило российских хакеров, однако в публикации никаких доказательств тому не приводится.