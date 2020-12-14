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16:03 (мск), источник: Известия

Жириновского переизбрали председателем ЛДПР на четыре года

ЛДПР вновь избрала председателем партии единственного кандидата на этот пост Владимира Жириновского на очередном итоговом съезде в понедельник, 14 декабря.

Источник: РИА "Новости"

Делегаты съезда проголосовали за переизбрание Жириновского единогласно. Сам политик также проголосовал за свою кандидатуру. Он возглавляет ЛДПР уже 30 лет, уточняет НСН.

Помимо Жириновского, по решению съезда в высший совет партии войдут еще 13 человек: сенаторы Иван Абрамов и Елена Афанасьева, депутаты Госдумы Никита Березин, Василий Власов, Алексей Диденко, Максим Зайцев, Сергей Каргинов, Антон Морозов, Сергей Натаров, Ярослав Нилов, Борис Пайкин, Александр Шерин, а также замруководителя Рособрнадзора Борис Чернышов, передает агентство городских новостей «Москва».

Комментируя выбор в высший совет, Жириновский отметил, что в партии кандидатов все хорошо знают. «Конечно, кто-то скажет, что надо, чтобы были альтернативные, но мы 30 лет изучаем друг друга каждый день в ходе нашей работы… Мы уже, как говорится, свои праймериз проходим в течение года», — сказал он.

По уставу партии, председатель избирается на четыре года без ограничения количества сроков, сообщает телеканал «360».

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