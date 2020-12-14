16:03 (мск), источник: Известия
Жириновского переизбрали председателем ЛДПР на четыре года
ЛДПР вновь избрала председателем партии единственного кандидата на этот пост Владимира Жириновского на очередном итоговом съезде в понедельник, 14 декабря.
Делегаты съезда проголосовали за переизбрание Жириновского единогласно. Сам политик также проголосовал за свою кандидатуру. Он возглавляет ЛДПР уже 30 лет, уточняет НСН.
Помимо Жириновского, по решению съезда в высший совет партии войдут еще 13 человек: сенаторы Иван Абрамов и Елена Афанасьева, депутаты Госдумы Никита Березин, Василий Власов, Алексей Диденко, Максим Зайцев, Сергей Каргинов, Антон Морозов, Сергей Натаров, Ярослав Нилов, Борис Пайкин, Александр Шерин, а также замруководителя Рособрнадзора Борис Чернышов, передает агентство городских новостей «Москва».
Комментируя выбор в высший совет, Жириновский отметил, что в партии кандидатов все хорошо знают. «Конечно,
По уставу партии, председатель избирается на четыре года без ограничения количества сроков, сообщает телеканал «360».