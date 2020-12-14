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17:42 (мск), источник: Известия

Армения и Азербайджан начали обмен пленными

Армения и Азербайджан в понедельник, 14 декабря, начали взаимный обмен пленными и заложниками по принципу «всех на всех». Об этом сообщила пресс-служба азербайджанской Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Источник: AFP 2020

«В результате переговоров, проведенных при участии международных организаций и командования миротворческих сил России, достигнута договоренность об обмене с армянской стороной пленными и заложниками по принципу “всех на всех”, и 14 декабря текущего года началось взаимное возвращение пленных и заложников», ― говорится в сообщении.

12 декабря Минобороны РФ заявило о нарушении режима прекращения огня с момента завершения боевых действий и начала миротворческой операции России в Нагорном Карабахе. Однако азербайджанское военное ведомство это опровергло.

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На следующий день министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу факт нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. Он заявил, что ВС Азербайджана нанесли удар по селам Хин Тагер и Хцаберд в Гадрутском районе республики.

9 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали соглашение, согласно которому 10 ноября в Нагорном Карабахе прекращаются боевые действия.

Кроме того, в этом документе предусмотрено введение в регион российских миротворцев, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона, обмен пленными между сторонами конфликта, а также возвращение беженцев в Карабах и создание центра мониторинга, в который будут поступать сообщения о соблюдении перемирия и жалобы местных жителей.

Российские наблюдательные посты были выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, который соединяет Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворцев расположилось в Степанакерте.

Российские миротворцы укрепляют посты в Карабахе
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17:46 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
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