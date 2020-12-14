18:10 (мск), источник: RNS
Трамп объявил о первой в США прививке от коронавируса
В США сделали первый укол вакцины от нового коронавируса, об этом в Twitter заявил президент США Дональд Трамп.
«Введена первая вакцина. Поздравляю США! Поздравляю мир!», — написал американский лидер.
14 декабря в стране началась массовая вакцинация. Первые партии препарата фармкомпаний Pfizer и BioNTech на выходных уже распространены по стране, сообщал Reuters.
11 декабря Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину Pfizer и BioNTech. Компания Moderna также подала заявку FDA на лицензирование для экстренного использования. По словам президента, по итогам испытаний обе вакцины преодолели «золотой стандарт безопасности», а США стала первой страной, создавшей безопасную вакцину.
9 ноября Pfizer и BioNTech сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний своей вакцины от коронавируса. По их словам, препарат продемонстрировал эффективность более чем на 90% испытуемых. Вакцина состоит из двух доз. Отмечается, что защита от коронавируса наступает спустя 28 дней после начала вакцинации.