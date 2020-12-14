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18:46 (мск), источник: RTVi

В США началось голосование коллегии выборщиков

В США 14 декабря выборщики от штатов проводят формальную процедуру голосования за нового президента. Об этом сообщило AP.

Источник: AP 2020

Голосование членов коллегии выборщиков проходит во всех штатах и округе Колумбия. Заполненные бюллетени в запечатанных конвертах направят в Конгресс.

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Итоги голосования должны утвердить на совместном заседании обеих палат Конгресса 6 января, а уже 20 января состоится инаугурация 46-го президента США.

После президентских выборов, которые состоялись 3 ноября, кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков, действующий президент Дональд Трамп — 232. Для избрания кандидат должен преодолеть порог в 270 голосов.

Всего за Байдена проголосовали 81,2 млн избирателей, за Трампа — 74,2 млн.

Трамп с результатами выборов не согласился и заявил о фальсификациях со стороны демократов. Команда президента обращалась в суды с требованием пересчета голосов, но это ни к чему не привело.

Источник: AP 2020

Формально избиратели наделяют выборщиков правом избрать президентом кандидата, за которого проголосовало большинство. У каждого штата разное количество выборщиков, которое пропорционально численности его населения и количеству представителей в Конгрессе.

При этом в США есть понятие faithless elector («ненадежный выборщик» или «нечестный выборщик»), который голосует не в соответствии с итогами выборов в своем штате. Например, на президентских выборах 2016 года двое выборщиков в Техасе отдали свои голоса не за Трампа, который одержал там победу, а за других кандидатов. Всего тогда было зафиксировано 10 подобных случаев.

Решения нечестных выборщиков приводят к судебным тяжбам и спорам о наказании за подобные действия. Сейчас в 32 штатах действуют законы или партийные правила, по которым выборщики должны голосовать за кандидата от своей партии. В 14 штатах нечестный выборщик может получить штраф в тысячу долларов, еще в нескольких регионах его могут отстранить и заменить другим.

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