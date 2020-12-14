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22:42 (мск), источник: Интерфакс

США ввели санкции против Турции за покупку у России С-400

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU — США ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демира за покупку у России С-400. Об этом сообщил госсекретарь США Майка Помпео в заявлении, распространенном в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против Секретариата оборонной промышленности Турции в рамках закона CAATSA за сознательное участие в крупной транзакции с Рособоронэкспортом, главной российской компанией по экспорту товаров военного назначения, по приобретению системы ПВО С-400» , — говорится в заявлении Помпео.

Санкции включают в себя запрет на все американские экспортные лицензии и разрешения секретариату, а также заморозку активов и визы Демира и ряда других сотрудников из его секретариата.
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В заявлении Помпео отмечается, что США неоднократно доносили до сведения чиновников на всех уровнях в Турции, что покупка С-400 будет угрожать военным технологиям США и персоналу, а также предоставит средства финансирования российского оборонного сектора, а также доступ России к турецкому оборонпрому.

«Тем не менее Турция решила продолжить процесс приобретения и тестирования С-400, несмотря на доступную альтернативу, функционально совместимые системы НАТО, которые отвечают требованиям в сфере безопасности», — подчеркивается в заявлении.

Россия поставила Турции системы С-400 на $2,5 млрд, сообщил в июле глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Помпео также заявил, что Анкара должна немедленно решить проблему, сложившуюся в результате приобретения российских систем С-400. Он отметил, что сделки с Россией в оборонной сфере недопустимы.

«Мы не будем мириться со значительными сделками с оборонным и разведывательным сектором России», — отметил он.

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Помпео указал, что введенные в понедельник санкции показывают намерение США действовать в полной мере в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) и применять его в дальнейшем в подобных ситуациях.

Реакция Турции

«Мы осуждаем решения США, связанные с С-400, которые включают односторонние санкции против Турции. Мы предпримем необходимые шаги против этого решения, которое, конечно, повлияет на наши отношения с США», — говорится в заявления МИД Турции.

В нем утверждается, что решение о санкциях США лишено логики и является «серьезной ошибкой».

Министерство отмечает, что, с точки зрения Анкары, утверждения, согласно которым комплексы С-400 угрожают безопасности НАТО, лишены оснований.

«Мы предлагаем США пересмотреть это несправедливое решение. Мы готовы решать этот вопрос в соответствии с духом союзничества, посредством диалога и дипломатии», — добавили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

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