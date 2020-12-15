01:37 (мск), источник: РИА Новости
Байден получил необходимые голоса выборщиков для избрания президентом
ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США.
Байден получил все 55 голосов выборщиков от Калифорнии, набрав более 270 голосов, необходимых для избрания главой государства. Из 538 голосов демократ уже получает 302, Дональд Трамп — 232.
Голосование выборщиков делает результаты выборов официальными, но окончательными они станут 6 января, когда совместная сессия конгресса утвердит итоги.
Действующий глава государства поражение не признает и оспаривает результаты в ряде штатов в судах, однако ни один суд пока его не поддержал.
Выборщики составят по два специальных
Национальный архив США, получив свою копию, по возможности оперативно публикует на сайте официальный результат голосования. Однако на практике быстрее эти данные получают на местах федеральные СМИ, которые сами суммируют результаты и дают прогноз.