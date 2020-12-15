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12:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Турция закупит китайскую вакцину от COVID-19

Турция намерена произвести срочные закупки китайской вакцины от COVID-19, сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в телефонной беседе с главой МИД КНР Ван И. Анкара считает вакцину КНР безопасной и эффективной, добавил он. Ранее глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа сообщал, что Анкара сможет принять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», только когда препарат пройдет токсикологические испытания и будет соответствовать системе норм GLP (надлежащая лабораторная практика).

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Источник: Reuters

«Чавушоглу заявил, что турецкая сторона считает китайскую вакцину безопасной и эффективной, уже объявила, что произведет срочные закупки у Китая, готова усилить сотрудничество с Китаем по этому вопросу», — сообщается на сайте МИД КНР. В министерстве также отметили, что Чавушоглу поздравил Китай с успешной борьбой с пандемией и высоко оценил китайские достижения в исследовании и разработке вакцин.

9 декабря газета Haberturk cо ссылкой на Коджу сообщила, что российская вакцина «не входит в сферу интересов» Турции и «не может получить лицензию». Позже в турецком Минздраве опровергли публикацию и назвали инцидент недоразумением. Фахреттин Коджа пояснил, что для использования российской вакцины в Турции должны провести токсикологические испытания. Российский фонд прямых инвестиций назвал сообщения СМИ о вакцине информационной атакой и случаем распространения fake news.

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