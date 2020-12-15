12:52 (мск), источник: Коммерсантъ
Турция закупит китайскую вакцину от COVID-19
Турция намерена произвести срочные закупки китайской вакцины от COVID-19, сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в телефонной беседе с главой МИД КНР Ван И. Анкара считает вакцину КНР безопасной и эффективной, добавил он. Ранее глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа сообщал, что Анкара сможет принять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», только когда препарат пройдет токсикологические испытания и будет соответствовать системе норм GLP (надлежащая лабораторная практика).