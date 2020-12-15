РФПИ опроверг поставки «Спутник V» в Северную Корею

«Представители КНДР никогда не обращались в фонд по поводу закупки вакцины “Спутник V” и не заключали никаких контрактов», — приводит его слова «РИА Новости».
Ранее, во вторник, японская газета Asahi сообщила, что Северная Корея закупила вакцину от коронавируса «Спутник V».
Сумма контракта и объем партии вакцины неизвестны. При этом отмечалось, что выборочно «Спутник V» начали вводить представителям Трудовой партии Кореи.
По официальным данным, в Северной Корее не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом.
«Спутник V» является первой в мире и в России вакциной против коронавируса. Препарат был разработан специалистами Центра имени Гамалеи и зарегистрирован 11 августа. Вторую российскую вакцину от инфекции — «ЭпиВакКорону» — зарегистрировали 14 октября. Медикамент был разработан Государственным научным центром «Вектор».