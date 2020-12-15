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13:09 (мск), источник: ТАСС

Госдума вводит штрафы до 150 тыс. для чиновников за оскорбления граждан

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором — основном — чтении законопроект о введении административных штрафов до 150 тыс. рублей для госслужащих за оскорбление граждан, который также приравнивает оскорбления в интернете к публичным и предусматривает существенный штраф за клевету для юридических лиц.

Источник: Reuters

Законопроект о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) был внесен в Госдуму в начале мая главой думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном и первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком. Согласно тексту, оскорбление, совершенное госслужащим или муниципальным служащим в связи с осуществлением своих полномочий, влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо дисквалификацию на срок до одного года. За повторное нарушение устанавливается штраф в размере 100−150 тыс. рублей либо дисквалификация (лишение права замещать должности государственной и муниципальной службы) на срок до двух лет.

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Также увеличиваются административные штрафы за оскорбление в целом. Так, максимальная сумма взыскания вырастет для граждан с трех тыс. до пяти тыс. рублей, для должностных лиц — с 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — со 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Поправками ко второму чтению уточняется, что оскорбление — это унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной форме, но в «иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности». Штрафы за публичные оскорбления будут распространяться в том числе на высказывания, допущенные «в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных».

Помимо этого, законопроектом к публичным оскорблениям, в том числе через СМИ, приравниваются и оскорбления в интернете. Максимальная сумма взыскания по данным квалифицирующим признакам вырастет для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — с 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — с 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Непринятие мер для недопущения публичного оскорбления в СМИ или интернете будет наказываться штрафом для должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас — от 10 тыс. до 30 тыс.), а для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (сейчас от 30 тыс. до 50 тыс.).

Еще одной поправкой ко второму чтению КоАП дополняется статьей, предусматривающей ответственность за клевету для юридических лиц.

Согласно тексту, «клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию», повлечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 500 тыс. до трех млн рублей.

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