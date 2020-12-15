CNN сообщил о тревоге на ядерной базе США в Европе из-за запуска «Булавы»

На авиабазе США Рамштайн в Германии несколько дней назад прозвучало предупреждение об угрозе, сообщает CNN со ссылкой на источники в военном ведомстве. Поводом стало срабатывание системы предупреждения о ракетной атаке из-за учебного запуска российской ракеты.
Сообщение о срабатывании сигнала тревоги на авиабазе появилось в официальной группе Рамштайна в Fаcebook 12 декабря. В нем указывалось, что речь шла не об учениях. «Сегодня командный пункт авиабазы Рамштайн получил уведомление через систему оповещения о запуске ракет в Европе. Командование в точном соответствии с порядком действий уведомило военных в городе Кайзерслаутерн (город, рядом с которым расположена авиабаза. — РБК). Позже запуск ракет был признан частью учений, а не реальной угрозой», — говорилось в сообщении. В тексте не указывается, какая именно страна произвела пуск.
Собеседники CNN уточняют, что после получения предупреждения об угрозе атаки на авиабазе, являющейся главной базой ВВС США в Европе и одним из двух ядерных арсеналов войск НАТО на континенте, начались «несколько минут неуверенности и тревоги». Это было вызвано тем, что сигнал тревоги сработал после сообщения о возможной ракетной атаке с военных спутников США.
Они передали информацию о том, что с российской подлодки в Охотском море были запущены несколько межконтинентальных баллистических ракет.
Стратегическое командование США сумело быстро оценить эти сообщения и понять, что о полномасштабном конфликте речь не идет, поэтому не ясно до конца, почему именно сработал сигнал тревоги.
«Ни один американский военный не был введен в заблуждение. Запуск ракеты был определен как часть учений, и через несколько минут центр управления в соответствии с процедурой предоставил обновленную информацию. Мы постоянно и регулярно отслеживаем любые угрозы нашим силам и силам наших союзников», — говорится в заявлении командования ВВС США в Европе и Африке, которое цитирует CNN.
12 декабря, в день, когда тревога прозвучала на Рамштайне, в России проводились масштабные учения стратегических сил. Запуск баллистических ракет, описанный собеседниками CNN, был произведен с подлодки «Владимир Мономах». Подлодка нанесла удар четырьмя ракетами «Булава» по полигону в Архангельской области.
Это был первый залповый пуск сразу четырех ракет «Булава» с подлодки.
В январе 2018 года сообщение о ракетной атаке по ошибке получили жители Гавайских островов. Им на телефоны поступили уведомления с призывом немедленно искать убежище. Ошибочная отправка подобных сообщений вызвала скандал, поскольку инцидент произошел на фоне военного обострения между КНДР и США.