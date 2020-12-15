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19:23 (мск), источник: РИА Новости

Госдума поддержала законопроект о конфиденциальности данных оперативников

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о запрете разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих.

Источник: Reuters

Авторами инициативы стали депутаты Василий Пискарев, Дмитрий Савельев.

Изменения предлагаются в федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» для уточнения оснований и порядка конфиденциальности сведений о защищаемом лице.

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Проект о конфиденциальности данных оперативников принят в I чтении

Авторы отмечают, что по действующему законодательству данная мера может применяться только к тем должностным лицам, чьей жизни и здоровью угрожает непосредственная опасность из-за их служебной деятельности. Вместе с тем, уточняют депутаты, в настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования в интернете сведений о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями.

«В связи с этим законопроектом предлагается установить возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности, за исключением случаев согласия защищаемого лица на выдачу указанных сведений, выявления их в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства», — уточняется в документе.

Также проектом предлагается внести уточнения в федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и ввести запрет на разглашение сведений о такой деятельности.

Отмечается, что эти сведения могут предать гласности лишь с разрешения должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и только в том объеме, в каком им будет признано это допустимым, если того требуют служебные интересы.

Запрет на предание гласности сведений об оперативно-розыскной деятельности не коснется информации, разглашенной на открытом судебном заседании, либо в ходе досудебного производства после разрешения следователя, а также информацию, разглашенную органами, прокурором или судом в СМИ или интернете.

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