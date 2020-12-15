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16:47 (мск), источник: Известия

НАТО выступила против Договора о запрещении ядерного оружия

Страны НАТО выступили против Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который должен вступить в силу в январе 2021 года. По их мнению, документ не отражает современные условия международной безопасности. Об этом говорится в заявлении для прессы, озвученном в ходе выступления генсека НАТО Йенса Столтенберга во вторник, 15 декабря.

Источник: Reuters

«Мы подтверждаем нашу приверженность сохранению и усилению системы контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению», — сказал он.

По словам Столтенберга, страны НАТО коллективно напоминают о том, что выступают против этого договора, который, по их мнению, противоречит сложившейся архитектуре нераспространения и разоружения, добавил генсек НАТО.

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В октябре Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия сообщила о ратификации ДЗЯО 50 странами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия считает ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия. По мнению Москвы, документ стал итогом искусственного форсирования ядерного разоружения, разрабатывавшимся без участия России и других ядерных стран.

Договор о запрещении ядерного оружия приняли в Нью-Йорке 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств — членов ООН по итогам переговоров, в которых не принимали участия ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию.

Участники обязуются «никогда и ни при каких обстоятельствах» не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также не применять его или угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.

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