НАТО выступила против Договора о запрещении ядерного оружия

«Мы подтверждаем нашу приверженность сохранению и усилению системы контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению», — сказал он.
По словам Столтенберга, страны НАТО коллективно напоминают о том, что выступают против этого договора, который, по их мнению, противоречит сложившейся архитектуре нераспространения и разоружения, добавил генсек НАТО.
В октябре Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия сообщила о ратификации ДЗЯО 50 странами.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия считает ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия. По мнению Москвы, документ стал итогом искусственного форсирования ядерного разоружения, разрабатывавшимся без участия России и других ядерных стран.
Договор о запрещении ядерного оружия приняли в Нью-Йорке 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств — членов ООН по итогам переговоров, в которых не принимали участия ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию.
Участники обязуются «никогда и ни при каких обстоятельствах» не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также не применять его или угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.