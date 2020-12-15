Госдума одобрила ужесточение наказания за пропаганду наркотиков в интернете

«В действующем уголовном законодательстве отсутствует соответствующий квалифицирующий признак», — следует из пояснительной записки к законопроекту.
Таким образом, использование информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, для склонения к употреблению запрещенных веществ, является таким же отягчающим обстоятельством, как-то же деяние, совершенное организованной группой или по предварительному сговору, либо в отношении двух и более лиц, либо с применением или угрозой применения насилия.
При этом максимальное наказание за склонение к употреблению запрещенных веществ в России без отягчающих факторов составляет до 5 лет лишения свободы.
Кроме того, согласно законопроекту, если подобное деяние независимо от наличия отягчающих обстоятельств привело к смерти двух и более лиц, наказание может составить до 15 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.
В начале 2020 г. президент России Владимир Путин заявил о необходимости ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете. Таким образом, данный законопроект был разработан в соответствии с его поручением.