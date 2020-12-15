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20:02 (мск), источник: РИА Новости

Помпео обвинил Москву в разжигании конфликтов в Средиземноморье

ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил главу МИД РФ Сергея Лаврова в «неверном понимании фактов» о действиях Вашингтона в Средиземноморье, а также по поводу того, что американская сторона задерживает назначение нового спецпосланника генсека ООН по Ливии.

Источник: Reuters

«Ранее в этом месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров в выступлении на Средиземноморском диалоге обвинил Соединенные Штаты в политических играх в Средиземноморье и затягивании назначения специального представителя генерального секретаря в Ливии. То, что господин Лавров снова неверно понимает факты и пытается переписать историю, вызывает сожаление и непродуктивно», — говорится в заявлении Помпео, распространенном госдепартаментом.

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Ранее Лавров, говоря о проблемах на юге региона, таких как террористическая угроза, тяжелая гуманитарная ситуация, нарушения прав человека и других, заявил, что это «высокая, неприемлемая цена за безответственные геополитические игры Вашингтона и его европейских союзников, решивших испытать на народах Ближнего Востока и Севера Африки однополярную модель мироустройства».

Кроме того, он отметил, что американские коллеги многие месяцы задерживают решение по спецпосланнику в Ливии, игнорируя позицию Африканского союза и пытаясь диктовать свои условия, отказываются искать устраивающий всех компромисс.

«Соединенные Штаты активно работают с союзниками и партнерами в Восточном Средиземноморье с целью продвижения большей стабильности, безопасности и процветания», — заявил в этой связи Помпео.

По его словам, в Ливии США продолжают преследовать цель выработки сторонами политического решения через форум «Ливийский политический диалог» путем переговоров и при содействии ООН.

«Мы хотим наделенную полномочиями миссию ООН, которая может выполнить эту задачу. В этой связи Соединенные Штаты работали с нашими партнерами в Совете Безопасности ООН для усиления системы ООН и создания позиции специального посланника ООН, а также обновления мандата 2020 года координатора Миссии ООН по оказанию поддержки Ливии», — говорится в заявлении госсекретаря.

По его словам, только Россия и Китай воздержались от продления мандата. Он также обвинил Москву в нарушении оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии.

«Россия продолжает угрожать стабильности в Средиземноморье, используя разные методы распространения дезинформации, подрыва национального суверенитета, сея хаос, конфликты и разобщенность в странах в регионе», — продолжил Помпео.

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